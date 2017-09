Europa League - 24 squadre in campo dalle ore 19:00

Lacazette ed Immobile in questa grafica. | Andrea Mauri.

Europa League, secondo matchday. Ovviamente tante le sfide interessanti in quella che è la competizione dove, vuoi per un motivo vuoi per un altro, si segna di più. Stasera, alle ore 17:00 aprirà il consueto ricchissimo programma del giovedì la modesta sfida fra Astana e Slavia Praga.

In copertina, ovviamente, le italiane e di conseguenza la Lazio. In un Olimpico ancora a porte chiuse, i ragazzi di Simone Inzaghi continueranno ad affrontare l'emergenza in difesa con questo tour de force in corso nella sfida contro lo Zulte Waregem, squadra belga amica della Juventus, con la quale ha concluso diverse operazioni nelle scorse sessioni estive. Dopo la vittoria al debutto col Vitesse, i biancocelesti vogliono prolungare sulle altre pretendenti nello stesso girone, ovvero Nizza e Vitesse. In Costa Azzurra Balotelli e co. dovranno contemporaneamente rispondere per poi poter affrontare al meglio il doppio confronto con gli italiani fra la terza e la quarta giornata. Uno snodo importantissimo, insomma, in vista delle prossime settimane.

Ci saranno poi almeno un paio di match piuttosto equilibrati. E' il caso della sfida che si disputerà al Wals-Siezenheim, dove Red Bull Salisburgo e Marsiglia si contenderanno i tre punti. Sulla carta i transalpini partono ovviamente favoriti, ma guai a sottovalutare il gruppo storico degli austriaci, che da tanti anni mantengono invariata o quasi la rosa. Ha rivoluzionato invece molto lo Zenit San Pietroburgo con la gestione italiana di Roberto Mancini in estate, ed adesso se la dovrà vedere contro la Real Sociedad, una squadra che ha iniziato molto bene la stagione, come ha dimostrato col 4-0 nella prima giornata: una squadra fortemente tecnica, con un'idea di gioco ben definita e che non sarà un avversario facile.

Interessantissima è anche, ovviamente, la presenza dell'Arsenal in questa competizione: nel gruppo L, i Gunners di Wenger dovranno vedersela in una trasferta tutt'altro che scontata contro il BATE Borisov, specie in un periodo con tanti impegni ravvicinati. Tanti chilometri da percorrere (1410,8 miglia da una città all'altra) ed un risultato che, allora, sarà tutt'altro che scontato. Andiamo allora a leggere, oltre a queste quattro sfide, tutto ciò che inizierà alle ore 19:00.

Gruppo L: Rosenborg-Vardar;

Gruppo J: Ostersund-Hertha Berlino, Athletic Bilbao-Zorya;

Gruppo I: Konyaspor-Vitoria Guimaraes;

Gruppo H: Colonia-Crvena Zvezda;

Gruppo G: Lugano-FCSB, Viktoria Plzen-Hapoel Be'er Sheva.