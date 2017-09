Milan-Rijeka in diretta, Europa League 2017/18 LIVE (21.05)

Benvenuti a tutti! Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento di VAVEL Italia con le dirette scritte in tempo reale. Oggi ci occuperemo di Europa League, con il Milan di scena a San Siro: arrivano i croati del Rijeka. Una vittoria servirebbe a Montella per allontanare i primi fantasmi che iniziano ad aleggiare sulla sua testa dopo qualche sconfitta di troppo, oltre che a mettere una prima ipoteca sulla testa del girone.

Una vista della curva dei rossoneri. | Fonte: twitter.com/acmilan

Il momento delle due squadre

Milan che, come già accennato, non arriva da un periodo troppo positivo: dopo la batosta con la Lazio (4-1) gli esperimenti di difesa a 3 sono continuati, portando alle buone vittorie su Austria Vienna (1-5), Udinese (2-1) e SPAL (2-0). Negli ultimi due casi, però, le prestazioni dei rossoneri non sono sembrate brillanti come ci si sarebbe aspettati, e la sconfitta esterna contro la Sampdoria, ad opera di Duvan Zapata e Ricky Alvarez, nella scorsa giornata non ha fatto altro che alimentare i dubbi.

Sotto la lente d'ingrandimento sono finiti più o meno tutti, in primis i volti più esposti come lo stesso Montella, o il neo-arrivato Bonucci, su cui pesano anche i gradi da capitano. Il tempo saprà dire se le difficoltà del Milan sono dovute solo al naturale assestamento di una squadra con undici nuovi potenziali titolari rispetto allo scorso anno, o se c'è un problema strutturale ben più grave.

Bonucci e Montella durante l'allenamento. | fonte: twitter.com/acmilan

Dall'altra parte il Rijeka, squadra rappresentativa della città di Fiume, ha centrato la sua quinta Europa League consecutiva, che la attesta definitivamente tra le grandi del calcio croato: dopo tre secondi posti, lo scorso anno è arrivato il primo titolo nella storia dell'HNK.

Dopo il preliminare di Champions fallito contro l'Olympiakos, comunque, la stagione dei croati sta prendendo una piega niente male: dieci partite di campionato giocate, i ragazzi di Zek sono al secondo posto a -4 dalla Dinamo Zagabria capolista. Da vendicare, però, c'è l'1-2 incassato dall'AEK Atene alla prima giornata.

I giocatori del Rijeka dopo la vittoria esterna per 2-0 sull'Hajduk Spalato. | Fonte: twitter.com/KroFussball

Le ultime dal campo

Vincenzo Montella dovrebbe continuare sulla linea della difesa a 3, in particolare del 3-5-2, con qualche esperimento e qualche accenno di turnover. Riposa infatti Kalinic, per lasciare spazio al doppio centravanti con André Silva vicino a Cutrone. Nella linea a cinque invece turno di pausa per Ricardo Rodriguez e Biglia, che vedranno i loro posti presi rispettivamente da Borini, nell'insolito ruolo di tornante mancino, e da Locatelli.

Ancora out per diversi mesi Conti, c'è Abate sulla fascia destra, mentre Kessié e Calhanoglu dovrebbero essere le mezzali. Dietro torna Musacchio tra i titolari, sostituendo l'opaco Zapata: con lui ci saranno verosimilmente Bonucci e Romagnoli davanti a Donnarumma.

Fassone e Mirabelli a Casa Milan per l'annuncio del rinnovo fino al 2022 di Suso. | Fonte: twitter.com/acmilan

Tutti a disposizione invece per mister Matijaz Zek, che per fare bella figura alla Scala del Calcio opterà per il solito 4-2-3-1: al centro della difesa con Zuparic, in prestito dal Pescara, ci sono Elez, Zuta e Vesovic a proteggere Prskalo. Coppia di mediani formata da Bradaric e Males, con Josip Misic pronto ad agire da trequartista. Kvrzic ed Heber sono gli esterni, mentre lo svizzero Mario Gavranovic sarà l'unico terminale offensivo.

Le probabili formazioni

Milan (3-5-2): Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Abate, Kessié, Locatelli, Calhanoglu, Borini; André Silva, Cutrone. All. Montella

Rijeka (4-2-3-1): Prskalo; Vesovic, Zuparic, Elez, Zuta; Bradaric, Males; Kvrzic, Misic, Heber; Gavranovic. All. Zek