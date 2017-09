Europa League, le formazioni ufficiali di Bate Borisov - Arsenal

L'esterno della Borisov Arena. Fonte: Arsenal Fc Twitter

Dopo aver vinto in rimonta per tre a uno all'Emirates Stadium contro il Colonia, oggi l'Arsenal è di scena a Borisov, dove affronterà il Bate Borisov nella seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League. I Gunners si presentano alla Borisov Arena forti del primato in classifica, mentre la compagine ucraina ha un solo punto in classifica, guadagnato con pieno merito nello scenario infuocato del 'Marakana' di Belgrado, contro la Stella Rossa.

BATE BORISOV

Modulo 4-2-3-1 per i bielorussi. In porta Scherbitski, il capitano. La linea difensiva a quattro comprende Rios, Gaiduchik, Milunović e Polyakov. Due uomini in mezzo al campo, a comporre la cerniera centrale con il compito di proteggere la difesa. Compito affidato a Dragun e Volodko. I tre trequartisti, dietro all'unica punta Rodionov, esperto in queste competizioni, saranno Stasevich, Ivanić e Gordeichuk.

Bate Borisov: (4-2-3-1) Scherbitski; Rios, Gaiduchik, Milunović, Polyakov; Dragun, Volodko; Stasevich, Ivanić, Gordeichuk; Rodionov.

ARSENAL

I londinesi si schierano in campo con il 3-4-2-1. Davanti ad Ospina, spazio per il giovane Holding sul centrodestra e Mustafi su lato opposto, mentre al centro giostrerà Mertesaker. Gli esterni di centrocampo, con il compito di dare manforte agli attaccanti in fase di possesso palla saranno Nelson e Maitland-Niles, mentre gli stantuffi al centro rispondono al nome dii Willock ed Elneny. Il francese Giroud agirà da prima punta, supportato dall'estro, dalla fantasia di Walcott e Wilshere.

Arbitrerà la gara il signor Daniel Stefanski (POL), gli assistenti sono Krzysztof Myrmus (POL) e Dawid Igor Golis (POL). Quarto arbitro Adam Kupsik (POL), mentre gli assistenti arbitrali addizionali sono Bartosz Frankowski (POL) e Zbigniew Dobrynin (POL).