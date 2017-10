Europa League - La Lazio batte in rimonta il Nizza: 1-3 all'Allianz Riviera

Momento d'oro per la Lazio che, dopo il successo in casa della Juventus, vince 3-1 in casa del Nizza ed ipoteca il passaggio del turno. Nel match valido per la terza giornata del Girone K di Europa League successo in rimonta per la squadra di biancoceleste visto che a passare in vantaggio è proprio il Nizza con Balotelli ma Caicedo rimette le cose apposto dopo trenta secondi. Nel secondo tempo Inzaghi inserisce Immobile e Luis Alberto e subito dopo la Lazio ribalta tutto con Milinkovic che poi, nel finale, fa doppietta con un colpo di testa. Grazie a questo successo la Lazio sale a quota nove dopo tre giornate, la qualificazione è a un passo.

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-1-1 per il Nizza con Snejider a supporto dell'unica punta Balotelli mentre la Lazio risponde con il 3-5-2 con la coppia d'attacco composta da Nani e Caicedo.

Pronti via ed il Nizza passa in vantaggio con Snejider mette in mezzo per Balotelli che, tutto solo, batte Strakosha di testa per l'1-0. Passano soltanto trenta secondi e la Lazio pareggia con Caicedo che, sfrutta un'incomprensione tra Dante e Cardinale, e deposita in rete per l'1-1. Dopo i primi cinque minuti scoppiettanti i ritmi si abbassano notevolmente ed il copione del match si delinea con il Nizza che fa la partita mentre la Lazio aspetta e riparte in contropiede. Al 23' qualche sussulto con un diagonale di Balotelli da posizione defilata ma Strakosha blocca.

Al 36' Lazio ad un passo dal vantaggio con Nani che ci prova dalla distanza col destro, Cardinale respinge malissimo ma Radu lo grazia calciando alto da pochi metri. Poco dopo, però, Nizza vicinissimo al gol con Dante che, sugli sviluppi di una punizione di Snejider, colpisce di testa ma Luiz Felipe salva sulla linea.

La ripresa si apre con un'occasione colossale per il Nizza con Balotelli che approfitta di un'indecisione di Strakosha e calcia ma la sfera termina alta con la porta sguarnita. Poco dopo ancora pericoloso il Nizza sempre con Balotelli che aggancia e conclude in area ma la sfera termina alta di poco. Centoventi secondi dopo ci prova anche Snejider da fuori ma Strakosha risponde presente. Inzaghi vede che la sua squadre soffre troppo e al quarto d'ora della ripresa ricorre all'artiglieria pesante con Immobile e Luis Alberto per Nani e Di Gennaro e al 65' la Lazio passa in vantaggio: azione stupenda dei ragazzi di Inzaghi con Caicedo che mette in mezzo per l'accorrente Milinkovic che col piatto destro non sbaglia, 1-2.

Al 70' si fa vedere Immobile con un diagonale dall'interno dell'area, Cardinale para in due tempi. Favre, dal canto suo, prova a giocarsi la carta Plea mentre Inzaghi si chiude inserendo Lucas Leiva per Caicedo. L'uomo più pericoloso del Nizza, però, è sempre e solo Balotelli: al 76' l'attaccante prende palla al limite e lascia partire un potente destro, palla alta di pochissimo. Poco più tardi è il turno di Plea con un diagonale dall'interno dell'area ma Strakosha respinge in due tempi. Nel finale, però, la chiude la Lazio con Milinkovic-Savic che, sugli sviluppi di un corner, gira di testa e batte Cardinale per l'1-3 finale. La Lazio vince e vede la qualificazione ad un passo, si può staccare il pass già tra due settimane.