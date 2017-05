Di Francesco: "Contro l'Empoli partita importante, il mio futuro lo deciderò a maggio"

www.tuttobolognaweb.it

Reduce da tre risultati consecutivi, non vuole fermarsi il Sassuolo, impegnato nella difficile trasferta del Castellani contro l'Empoli. Intervistato durante la consueta conferenza stampa pre-gara, Eusebio Di Francesco esalta il momento di forma dei prossimi avversari, in ripresa dopo un intero campionato sottotono: "Sarà una partita importante per tutte e due le squadre, - ha detto in conferenza il tecnico neroverde - l'Empoli ha fatto punti contro squadre bisognose di punti e di vittorie. Noi però vogliamo giocarcela alla grande". I toscani, hanno infatti superato Fiorentina e Milan, vanificando di fatto l'ottimo momento del Crotone, a punti da quattro turni.

Sul possibile undici, Di Francesco non si dilunga troppo, sottolineando però il rientro di Magnanelli e Biondini: "Entrambi potrebbero entrare a partita in corso, sono calciatori molto utili per la nostra manovra. Riguardo la formazione - continua - cambierò molte cose rispetto alla partita contro il Napoli. Questo un po’ per obbligo e un po’ per scelta. Darò la possibilità a molti giocatori di potersi mettere in mostra". Proprio per i suoi giocatori, inoltre, Di Francesco non risparmia i complimenti: "Molti giocatori sono corteggiati da vari club, chi è un po’ chiacchierato ha un motivo in più per farsi notare. Questo ti dà motivazioni in più per scendere in campo e fare bene, nel calcio spesso si ricordano le prime e ultime partite".

Passaggio obbligato, come capita praticamente durante ogni conferenza stampa, sul futuro: "A maggio avrò la risposta. Idee chiare ora? Assolutamente no. Ora penso al campionato: le prestazioni ci sono sempre state, in questo momento stanno arrivando anche i risultati. Vogliamo trovare continuità, questo voglio dire alla squadra. Nonostante le assenze, a cui ormai sono abituato. Avere la dodicesima in classifica a due punti ci dà la possibilità di poterla agganciare. Sarà questo il nostro obiettivo, ma ora guardiamo all’Empoli".