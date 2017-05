Serie A, le formazioni ufficiali delle gare delle 15

legaseriea.it

Il pareggio della Juventus, l'altro pari fra Torino e Sampdoria e la vittoria nel derby della Lazio sulla Roma. La Serie A ha già regalato emozioni e risultati forse a sorpresa, ora è il momento per tutte le altre squadre di scendere in campo per le gare del pomeriggio. In attesa del gran finale di San Siro, con il posticipo fra Inter e Napoli. Di seguito le formazioni ufficiali delle gare delle 15.

Genoa (3-4-3): Lamanna; Munoz, Burdisso, Gentiletti; Lazovic, Veloso, Rigoni, Laxalt; Pandev, Simeone, Palladino.

Chievo (4-2-3-1): Sorrentino; De Paoli, Dainelli, Cesar, Gobbi; Izco, Radovanovic; Castro, Birsa, Bastien; Inglese.

Palermo (3-5-1-1): Fulignati; Cionek, Goldaniga, Andelkovic; Rispoli, Jajalo, Gazzi, Chochev, Aleesami; Diamanti; Nestorovski.

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Salcedo, Sanchez, Astori; Tello, Vecino, Badelj, Milic; Ilicic, Borja Valero; Babacar.

Empoli (4-3-1-2): Skorupski, Laurini, Bellusci, Barva, Pasqual, Tello, Diousse, Krunic, El Kaddouri, Pucciarelli, Thiam

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Adjapong, Letschert, Acerbi, Peluso, Sensi, Aquilani, Duncan, Berardi, Matri, Ricci

Bologna (4-3-3): Mirante, Torosidis, Gastaldello, Maietta, Mbaye, Viviani, Taider, Donsah, Verdi, Krejci, Destro

Udinese (4-3-3): Karnezis, Widmer, Felipe, Danilo, Angella, Widmer, Jankto, Hallfredsson, Thereau, de Paul, Zapata.

Cagliari (4-3-2-1): Rafael, Isla, Salamon, Bruno Alves, Murru, Barella, Tachtsidis, Ionita, Joao Pedro, Sau, Borriello

Pescara (4-3-3): Fiorillo, Fornasier, Zampano, Bovo, Memushaj, Muntari, Milicevic, Coulibaly, Caprari, Cerri, Benali