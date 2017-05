Serie A - Soddisfatto Di Francesco nonostante il calo finale, preoccupazione per Martusciello

Thiam prova un colpo di testa. Fonte: http://www.repubblica.it/

Brutta sconfitta interna per l'Empoli. Il Sassuolo infatti va in vantaggio, viene raggiunto, ma poi affonda la barca toscana, che imbarca acqua senza riuscire a tappare la falla. Questo complica un po' la corsa salvezza. Il Crotone infatti strappa un punto al Milan e si porta a -4. Martusciello quindi non può non essere preoccupato. Di Francesco invece è soddisfatto, anche se la squadra in certi frangenti mostra di patire caldo e preparazione anticipata.

Di Francesco analizza la vittoria sull'Empoli, arrivata dopo una dura lotta contro i toscani. Gli emiliani soffrono anche la stanchezza, dato che sono partiti prestissimo con la preparazione per l'Europa League, chiosa infine sul proprio futuro: "Sono contento ma non dell'ultima mezz'ora ma ci sta anche per il caldo, nel finale non abbiamo gestito al meglio il pallone con un Empoli riversato in attacco. Oggi avevamo fuori numerosi elementi, sono contento per dare ai giovani che abbiamo delle grandi opportunità. Partendo in anticipo per l'Europa League non è semplici, dovremo essere più bravi per il futuro. Tra dieci giorni mi incontrerò con la società per discutere del nostro futuro".

Martusciello, nonostante la squadra abbia anche trovato il pareggio inizialmente, non è soddisfatto dell'approccio alla gara: "Siamo scesi in campo troppo contratti ed il Sassuolo ha beneficiato del nostro atteggiamento in maniera netta. Nella ripresa si è fatto meglio, creando occasioni e poi, nonostante il terzo gol subito, abbiamo creato ancora".

Il Crotone intanto rosicchia un altro punto e il tecnico ovviamente esprime preoccupazione: "Non è andata bene ma bisogna continuare a credere in quello che si fa. Per noi, come per il Crotone, mantenere la categoria è una cosa importantissima".

Alla Rai il tecnico toscano racconta il momento dei suoi: "Nelle ultime quattro partite bisogna sperare di perdere il meno possibile e vincerne anche qualcuna, visto che oggi abbiamo pagato a caro prezzo un primo tempo complicato. Nel secondo tempo ho visto una squadra che ha dato garanzie in vista del prosieguo di campionato. Reazione? E' l'unica nota positiva di giornata. Siamo scesi in campo contratti e il Sassuolo ne ha beneficiato in maniera netta. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio e creato tante occasioni che potevano regalarci qualcosa di differente. Nonostante il terzo gol la squadra ha continuato a giocare. Purtroppo non è andata bene, bisogna continuare a credere in quello che si sta facendo. Riuscire a mantenere questa categoria è qualcosa di miracoloso".

(Fonte: https://www.tuttomercatoweb.com/ , http://www.repubblica.it e http://www.calciomercato.it)