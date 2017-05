Sassuolo, il sogno è Babacar, www.violanews.com

Quasi archiviata una stagione senza più obiettivi – ma con la soddisfazione di aver debuttato in una competizione europea - in casa Sassuolo si comincia a pensare al mercato. Ancora in attesa di capire il futuro di Eusebio Di Francesco, la dirigenza neroverde è al lavoro per cercare di rinforzare la rosa per il prossimo campionato. Per l’attacco, il nome preferito è quello di Khouma Babacar, ma il senegalese della Fiorentina è molto stimato dal direttore tecnico viola Pantaleo Corvino e difficilmente verrà lasciato partire, visto anche il probabile addio di Nikola Kalinic in estate. Il classe ‘93 potrebbe diventare il centravanti titolare della prossima stagione e nonostante la corte degli emiliani, come ammesso dall’agente di Babacar Patrick Bastianelli qualche giorno fa a TMW Radio, duri da tempo, la trattativa pare destinata a non decollare, anche se il calendario propone proprio Sassuolo-Fiorentina nel week end e potrebbe esserci l’opportunità di impostare un discorso.

Dunque si pensa alle alternative, in base anche a quelle che saranno le cessioni: per rimanere nel reparto offensivo, Riccardo Orsolini è il nome a cui vorrebbero affidarsi gli uomini mercato del Sassuolo in un’ottica di sostituzione di Domenico Berardi, sul piede di partenza – per il calabrese però serviranno almeno 50 milioni. L’esterno classe ‘97 è di proprietà della Juventus e l’amministratore delegato Giovanni Carnevali vorrà sfruttare il canale preferenziale istituito con i bianconeri per appropriarsi delle prestazioni della giovane ala mancina. Sempre da Torino – sponda Juve - potrebbe arrivare anche Rolando Mandragora per il centrocampo, per rimpiazzare Pellegrini, su cui si scatenerà un’asta in estate, mentre della sponda granata piace Marco Benassi. Ai granata interessano due elementi di proprietà del Sassuolo che si sono messi in luce quest’anno con la maglia del Crotone, ossia Falcinelli e Ferrari, e potrebbe essere intavolata una trattativa che porterebbe ad uno scambio, come ipotizzato dalla Gazzetta di Modena. Tanti i giocatori dal futuro incerto, come Acerbi e Duncan, ma anche Peluso, richiesto dall’Udinese.