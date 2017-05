Crotone: Nicola conferma il 4-4-2 contro il Pescara, chance importante per Nalini

Source photo: LaPresse.it

Continuare ad inseguire un sogno, superando con determinazione anche le sfide più ardue. E' questo il sentimento comune in casa Crotone, con i ragazzi di Nicola autori di un finale di stagione davvero importante, impreziosito da ben tre vittorie nelle ultime cinque sfide. Interpretando la parte che di solito spetta alle big, i pitagorici hanno messo alle corde molti collettivi di spessore, portandosi a sole quattro lunghezze da un Empoli non più sicuro della permanenza in A. Contro il Pescara, prossimo avversario, i rossoblu cercheranno dunque di vincere ancora, avvicinandosi al collettivo toscano, impegnato contro il Bologna.

Anche se già retrocesso, comunque, il gruppo di Zeman non dovrebbe stendere tappeti rossi, cercando di onorare al meglio una stagione negativa sotto moltissimi punti. Per superare il caloroso pubblico dell'Adriatico, Nicola riproporrà molto probabilmente il solito 4-4-2, cercando di limitare al meglio i problemi derivati dalle pesanti assenze degli squalificati Crisetig e Falcinelli e dell'acciaccato Stoian. Davanti a Cordaz, la difesa a quattro dovrebbe essere formata da Rosi, Ceccherini, Ferrari e Martella. Nella zona centrale del campo, conferme per Capezzi e Barberis, affiancati da Rohden e da Nalini, ex stellina della Salernitana pronta a dire definitivamente la sua in A. Tandem offensivo, infine, completato da Trotta e Simy, incalzato però da Tonev che, in caso di maglia da titolare, tramuterebbe in 4-3-3 la disposizione tattica calabrese.

Durante la sessione di allenamento di ieri, particolarmente in evidenza proprio Simy, che ha dovuto abbandonare anticipatamente il campo a causa di un pestone. Molto in palla, poi, anche Marcello Trotta, rigenerato dopo la preziosa rete contro il Milan . Per Nicola, infine, ottimi segnali anche da Acosty e Tonev, pronti a dire la loro facendo leva sul dribbling e sulla velocità, attitudine con cui Nicola penserà di arginare il gioco verticale di Zeman, potenzialmente pericoloso per una difesa non troppo solida, come risulta essere quella calabrese.

Probabile formazione Crotone: Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rohden, Capezzi, Barberis, Nalini; Trotta, Simy. Allenatore: Nicola.