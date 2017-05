Serie A, punti pesanti a Genova. Giorno chiave per il discorso salvezza: le formazioni ufficiali

Photo by "corrieredellosport.it"

La Serie A non è ancora terminata. Tante squadre devono ancora centrare i loro rispettivi obiettivi, ma c'è ancora da stabilire alcuni verdetti riguardante Europa League e salvezza. Occhi puntati su Empoli-Bologna, Pescara-Crotone e Chievo-Palermo. La squadra di Martusciello proverà a chiudere il discorso salvezza, ma dovrà fare i conti con un Crotone che è in uno straordinario momento di forma. Ultima spiaggia per i siciliani, ormai a un passo dalla retrocessione matematica. Attenzione anche al delicato match tra Genoa e Inter, due squadra a caccia di una vittoria dopo un periodo di risultati negativi. In palio ci sono salvezza anticipata e aggancio al Milan. La Lazio ospiterà una insidiosa Sampdoria, mentre la Fiorentina volerà a Sassuolo per vincere e continuare a sperare nell'Europa.

Di seguito ecco le formazioni ufficiali.

Chievo - Palermo

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Frey, Gamberini, Cesar, Cacciatore; Castro, Radovanovic, Bastien; Birsa, Izco; Pellissier.

Palermo (3-5-2): Fulignati; Gonzalez, Goldaniga, Andelkovic; Cionek, Jajalo, Gazzi, Chochev, Aleesami; Diamanti; Sallai

Empoli - Bologna

Empoli (4-3-1-2): Skorupski, Laurini, Bellusci, Costa, Pasqual, Mauri, Diousse, Croce, El Kaddouri, Pucciarelli, Thiam

Bologna (4-3-3): Mirante, Krafth, Gastaldello, Maietta, Mbaye, Taider, Donsah, Pulgar, Krejci Destro, Verdi

Genoa - Inter

Genoa (3-5-2): Lamanna; Biraschi, Gentiletti, Burdisso; Lazovic, Rigoni, Veloso, Beghetto, Cataldi; Palladino, Simeone. All. Juric

Inter (4-4-1-1): Handanovic; D'Ambrosio, Andreolli, Medel, Nagatomo; Candreva, Gagliardini, Kondogbia, Perisic; Eder; Icardi. All. Pioli

Lazio - Sampdoria

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, De Vrij, Hoedt; Felipe, Milinkovic Savic, Biglia, Lulic, Lukaku; Keita, Immobile. All. Inzaghi

Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni; Bereszynski, Skriniar, Silvestre, Dodo'; Barreto, Torreira, Linetty; Djuricic; Quagliarella, Schick. All. Giampaolo

Pescara - Crotone

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Biraghi; Fornasier; Bovo; Verre; Brugman; Memushaj; Benali; Caprari; Bahebeck; Zampano. All. Zeman

Crotone (4-4-2): Cordaz; Rohden; Nalini; Ferrari; Ceccherini; Barberis; Rosi; Capezzi; Trotta; Martella; Simy. All. Nicola

Sassuolo - Fiornentina

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Adjapong; Cannavaro; Acerbi; Peluso; Sensi; Aquilani; Duncan; Berardi; Matri; Ragusa. All. Di Francesco

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Gonzalo Rodriguez; Tomovic; Sanchez; Maxi Olivera; Cristoforo; Badelj; Borja; Vecino; Kalinic; Chiesa. All. Sousa