Serie B, le formazioni ufficiali di Spal - Pro Vercelli

Atmosfera da brividi allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara per il primo match point a disposizione per la Spal di mister Semplici per ipotecare la promozione in Serie A. Una vittoria per scrivere una pagina di storia e tornare nella massima serie, un'impresa difficilmente pronosticabile in avvio di campionato.

La Spal ospita per l'occasione la Pro Vercelli di mister Moreno Longo, che arriva in Emilia andando a caccia dei punti necessari per confermare la presenza in B anche nella prossima stagione. Quando manca poco meno di un'ora all'inizio della sfida, i due tecnici hanno ufficializzato le rispettive mosse di formazione: questi i ventidue che daranno in via alla sfida.

Semplici recupera Floccari e lo affianca ad Antenucci di punta, mentre Arini agirà in mediana con Schiattarella e Mora. Sulle corsie laterali Costa da una parte e Lazzari dall'altra, mentre Cremonesi, Bonifazi e Vicari sono i tre centrali a protezione dei pali difesi dal solito Meret.

Spal (3-5-2): Meret; Cremonesi, Bonifazi, Vicari; Costa, Arini, Schiattarella, Mora, Lazzari; Antenucci, Floccari. All: Semplici.

Pro Vercelli (3-4-3): Provedel; Germano, Konatè, Eguelfi; Berra, Castiglia, Vives, Nardini; Altobelli, Morra, La Mantia. All: Longo.