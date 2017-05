Sassuolo, è caccia al dopo Di Francesco. Maran e Nicola tra i candidati

Photo by "Radio Goal 24"

Il Sassuolo si è già messo alla ricerca del nuovo allenatore. Eusebio Di Francesco, dunque, lascerà la sua squadra dopo ben 6 stagioni ricche di grandi soddisfazioni. Dalla storica promozione in Serie A, passando per l'altrettanto storica qualificazione in Europa League. L'unica pecca? Quella piccola incomprensione con la società che gli costò l'esonero in panchina per far spazio a Malesani, tecnico che venne prontamente esonerato dopo un paio di match per far spazio al ritorno del grande Eusebio. Ha contribuito alla valorizzazione del progetto Sassuolo attraverso la crescita di tantissimi giovani come Zaza, Sansone e Domenico Berardi. Un maestro anche nel rigenerare Francesco Acerbi, finito nel dimenticatoio dopo la parentesi con il Milan e diventato pilastro e uomo mercato della società. Gruppo unito e compatto per centrare sempre gli obiettivi: che si tratti di salvezza o Europa, Di Francesco può ritenersi più che soddisfatto del suo operato. Un premio? Merita di guidare una grande come la Roma, squadra con la quale ha già giocato da calciatore vincendo anche uno Scudetto.

Adesso, però, è tempo di pensare al futuro, in particolare al nuovo allenatore che si accomoderà in panchina. Tanti nomi in lista, tra i quali anche quelli di Rolando Maran e Davide Nicola. Il tecnico del Chievo è anch'egli pronto per ambire a palcoscenici più grandi, e il Sassuolo potrebbe rivelarsi la piazza ideale per esportare il proprio credo calcistico, bello e organizzato, che ha garantito costanza ai veronesi. L'altra idea, invece, riguarda Nicola: il tecnico del Crotone potrebbe lasciare in caso di mancata salvezza, e all'orizzonte ci sarebbero stati già i primi sondaggi. Ha dimostrato il suo valore nel corso di questa stagione, portando la squadra calabrese a un duello testa a testa con l'Empoli per la permanenza nella massima serie.

Altre idee? Di sicuro non mancano. Cristian Bucchi è un nome che piace molto perchè rispecchia la stessa filosofia tattica di Di Francesco, ma resta caldo Roberto De Zerbi, ex tecnico di Foggia e Palermo, conteso anche dal Las Palmas.