Inghilterra, ecco i convocati. Rooney escluso, Defoe confermato

Photo by "Calciomercato.com"

L'Inghilterra di Gareth Southgate è pronta a ritornare in scena. Il percorso tattico dell'ex U21 è stato piuttosto positivo, tanto da guadagnarsi la conferma sulla panchina dell'Inghilterra. Adesso, però, è tempo di valutare le condizioni dei calciatori, e per farlo sono stati organizzati due test match molto interessanti, contro squadre di livello. Il primo sarà contro la Scozia ad Hampden Park il 10 giugno e valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2018, mentre la seconda è una gara amichevole di lusso fissata per il 13 contro la Francia di Deschamps, avversario che usufruirà anche del fattore campo visto che giocherà nel famosissimo "Stade de France".

Nell'elenco dei convocati spiccano diverse novità, tra le quali l'esclusione di Wayne Rooney e la conferma dell'eterno Defoe. Novità anche in porta e difesa con Heaton e Gibson a rappresentare rispettivamente Burnley e Middlesbrough. Di seguito ecco la lista completa:

PORTIERI: Jack Butland (Stoke City), Fraser Forster (Southampton), Joe Hart (Manchester City), Tom Heaton (Burnley);

DIFENSORI: Ryan Bertrand (Southampton), Gary Cahill (Chelsea), Nathaniel Clyne (Liverpool), Aaron Cresswell (West Ham United), Ben Gibson (Middlesbrough), Phil Jones (Manchester United), Chris Smalling (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Tottenham Hotspur), Kyle Walker (Tottenham Hotspur);

CENTROCAMPISTI: Dele Alli (Tottenham Hotspur), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Adam Lallana (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Jake Livermore (West Bromwich Albion), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Raheem Sterling (Manchester City);

ATTACCANTI: Jermain Defoe (Sunderland), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Jamie Vardy (Leicester City);

L'obiettivo di Southgate è quello di fare bene in entrambe le occasioni, e di continuare a costruire quel famoso progetto che da anni circola nell'ambiente britannico. Il tecnico vuole apportare cambiamenti e tanta giovantù, visto che anche in Inghilterra stanno ritornando a sbocciare talenti davvero molto interessanti. In queste gare ne sapremo di più, e scopriremo se questa squadra potrà davvero fare a meno della tecnica di Wayne Rooney.