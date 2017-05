Sassuolo, Di Francesco prima dell'ultima con il Torino: "In pochi giorni saprete il mio futuro"

Eusebio Di Francesco, sport.sky.it

L'occasione della conferenza stampa di Euaebio Di Francesco sarebbe l'ultima partita della stagione contro il Torino di Sinisa Mihajlovic, ma la sfida contro i granata passa in secondo piano rispetto al futuro del tecnico. Domani sportivo che non dovrebbe essere più sulla panchina del Sassuolo visto che la Roma e Monchi sembrano averlo scelto per prendere il posto di Luciano Spalletti, diretto all'Inter. Una situazione che dovrebbe essere ufficializzata nel giro di pochi giorni come spiega il tecnico.

Queste le sue parole in conferenza stampa su questo argomento: "Domani incontrerò la proprietà e valuteremo, credo che fra domani e lunedì prenderemo insieme una decisione. Ora dobbiamo pensare alla partita di domenica che ci consentirebbe di passare alla sinistra della classifica, che sarebbe importantissimo per come è andato il campionato. Voglio fare una lunga chicchierata col patron, pondererò il mio futuro al di là delle possibilità che ci sono. Ci sarà da riaprire un ciclo e qui ci sono giocatori che ancora non hanno rinnovato e che sono fondamentali.

Poi c'è la programmazione che deve continuare, al di là che ci sia io in panchina o no. Tappe importanti di questi anni? In primis il 18 maggio 2013, perchè non voglio dimenticare da dove arriviamo, metto questa data su tutte, e poi il raggiungimento dell'Europa, che è stato un sogno per tutti. Sono legato a tante situazioni, a tante persone, anche a questa sala stampa perchè magari la serenità che c'è qui non la troverò più, poi ci sono degli aspetti più intimi che devo valutare."

Si parla comunque anche della settimana di lavoro neroverde e della gara contro il Torino: "Siamo sempre cresciuti nel finale, cercheremo in futuro di lavorare anche per la fase intermendia, parlo anche come allenatore, ma sono contento perchè alla fine le ultime partite sono quelle che si ricordano di più. Abbiamo fatto un'amichevole con le ragazze per festeggiare la loro promozione in A, ma per il resto abbiamo lavorato per mantenere la condizione fisica. Condizione della squadra? C'è Consigli in dubbio perchè febbricitante, a parte Duncan e Dell'Orco ci saranno tutti. Pegolo giocherà dal primo minuto, Acerbi non sta benissimo, valuteremo."