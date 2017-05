Play-off Serie B - Tra Carpi e Frosinone vince la noia: 0-0 al Cabassi

Vince la noia tra Carpi e Frosinone. Al Cabassi termina 0-0 la prima semifinale valevole per i play-off di Serie B. Un risultato giusto visto che i due portieri sono stati praticamente inoperosi per tutto l'arco di un match molto e brutto e spigoloso con la squadra di Castori che ha concluso il match in dieci per via del doppio giallo rimediato da Sabbione nel finale. Lunedi in programma il ritorno al Matusa con il Frosinone favorito per l'accesso alla finale.

Per quanto riguarda il capitolo formazioni 4-4-1-1 per il Carpi con Lasagna unica punta e dietro Lollo mentre il Frosinone con il suo solito 3-5-2 con la coppia d'attacco formata da Ciofani e Dionisi.

Ritmi molto bassi in avvio con il gioco molto spezzettato, da ambo le parti, a causa dei numerosi falli nel cerchio di centrocampo. La prima occasione della partita arriva al 9' ed è per il Frosinone con un cross di Fiamozzi dalla destra per Ciofani che anticipa tutti di testa, palla alta di pochissimo. Il Carpi prova ad abbozzare una reazione ma la sfida non decolla tanto che per trovare la seconda occasione della partita bisogna arrivare al 35' con Sammarco che imbecca Dionisi che si presenta a tu per tu con Belec ma l'estremo ospite esce bene, sul tiro dell'ex Livorno, e allontana la minaccia. Un minuto dopo ci prova anche Ciofani con un potente diagonale dal lato sinistro dall'area, palla a lato di poco. La prima frazione termina senza reti e senza particolari emozioni.

Nell'intervallo Castori opta per il primo cambio inserendo Romagnoli per Gagliolo ma la partita non decolla con tanti errori in fase di impostazione da parte di entrambe le squadre. Prova a cambiare qualcosa anche Marino che inserisce Frara per Sammarco mentre Castori getta nella mischia Mbakogu per Bianco. La prima chance della ripresa arriva solo al 77' con Dionisi che viene servito sulla sinistra, entra in area e calcia a giro col destro ma la sfera termina di un nulla a lato. Due minuti il Carpi resta in dieci per il doppio giallo rimediato da Sabbione che lascia i suoi in inferiorità numerica.

Nel finale il Frosinone si accontenta del pareggio e non approfitta della superiorità numerica. Al Cabassi termina senza reti, ora lunedi in programma il ritorno del Matusa con i Ciociari che sono più vicini alla finale.