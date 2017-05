Serie B: il Benevento a caccia del miracolo, il Perugia per confermarsi

Source photo: tuttosport.com

Banco di prova importante, per Benevento e Perugia, che dopo l'ottima stagione regolare si ritrovano ad affrontarsi per continuare ad inseguire un sogno chiamato serie A. Nella seconda semifinale di questi playoff, i ragazzi di Baroni proveranno a confermare quanto di buono visto fino ad ora, confermandosi matricola terribile e superando gli arcigni umbri, guidati da un Di Carmine deciso ad aumentare il proprio bottino personale di reti segnate.

Secondo le ultime voci, gli Stregoni dovrebbero scendere in campo con il 4-2-3-1 a trazione anteriore, spinti dal calore di un Vigorito che si prevede tutto esaurito. Davanti a Cragno, difesa a quattro probabilmente composta da Venuti, Camporese, Lucioni e Lopez. Dietro il confermatissimo Ceravolo, folta trequarti formata da Ciciretti, Falco ed Eramo. Pronti a far legna in mezzo, Viola e Chibsah. Consueto 4-3-3, invece, per gli umbri, che si affidano a Mustacchio, Di Carmine e Guberti. Brignoli in porta, protetto da Volta e Monaco. Sulle fasce di difesa, poi, Del Prete ed il giovane Di Chiara. Nella zona centrale del campo, infine, Gnahoré, con Brighi e Dezi ai lati.

Nell'ultima stagione di Serie B, gli scontri diretti hanno sorriso al Perugia che, dopo il pari dell'andata al Vigorito, ha spezzato le difese campane in casa, vincendo per 3-1 grazie a Nicastro, Di Carmine ed Acampora. Inutile, per gli indomiti giallorossi, il momentaneo pari di Ceravolo. Forti del turno precedente, i ragazzi di Baroni vorranno invertire il trend, puntando ad una finale playoff che sarebbe miracolosa ed inaspettata. Si prevede, dunque, una sfida davvero emozionante.

PROBABILI FORMAZIONI:

Benevento (4-2-3-1): Cragno; Venuti, Camporese, Lucioni, Lopez; Viola, Chibsah, Ciciretti, Falco, Eramo; Ceravolo. Allenatore: Baroni.

Perugia (4-3-3): Brignoli; Del Prete, Volta, Monaco, Di Chiara; Gnahoré, Brighi, Dezi; Mustacchio, Di Carmine, Guberti.