Roma-Genoa e Samp-Napoli, le formazioni ufficiali: Totti in panchina

Fonte immagine: Twitter @OfficialASRoma

Si decide il secondo posto, nel giorno dell'addio di Francesco Totti. All'Olimpico contro la Roma gioca il Genoa, a Genova, casa della Samp, c'è il Napoli: la lanterna giudice dell'ultimo verdetto di alta classifica da decretare nell'ultima giornata di Serie A. Calcio d'inizio alle 18. Di seguito le formazioni ufficiali.

Roma - Genoa

Classico undici di partenza per Spalletti, con Francesco Totti in panchina e nessuna sorpresa nella formazione titolare. Il Genoa lancia Pellegri, classe 2001. Parte dalla panchina Simeone.

Roma (4-2-3-1) - Szczesny; Rudiger, Manolas, Fazio, Emerson; De Rossi, Strootman; Salah, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. All. Spalletti

Genoa (3-5-2) - Lamanna; Munoz, Gentiletti, Biraschi; Lazovic Cofie, Veloso, Hiljemark, Laxalt; Pellegri, Palladino. All. Juric

Sampdoria - Napoli

A Marassi tocca invece ai partenopei, che si presentano con una sola sorpresa, ovvero Chiriches al centro della difesa al posto di Albiol. A centrocampo c'è Zielinski con Jorginho, Allan non è nemmeno in panchina. Anche la Samp non sorprende, c'è Bruno Fernandes dietro le punte. Squalificato Muriel.

Sampdoria (4-3-1-2) - Puggioni; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Regini; Barreto, Torreira, Linetty; Bruno Fernandes; Schick, Quagliarella. All. Giampaolo

Napoli (4-2-3-1) - Reina; Hysaj, Koulibaly, Chiriches, Ghoulam; Zielinski, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri