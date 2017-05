Play-off Serie B - Impresa titanica del Carpi: vince in nove a Frosinone 0-1 e vola in finale

ARBITRO: GHERSINI AMMONITI: MBAYE, STRUNA, JELENIC, GAGLIOLO, LOLLO, BIANCO, LETIZIA (C), CRIVELLO, MOKULU (F) ESPULSI: STRUNA, GAGLIOLO C)

Incredibile in Ciociaria, dove il Carpi batte 1-0 il Frosinone e vola in finale dei play-off di Serie B. Impresa titanica degli uomini di Castori che, sotto di due uomini per i rossi a Struna nel primo tempo e Gagliolo nella ripresa, espugnano il Matusa grazie alla punizione di Letizia nei minuti finali di una partita molto accesa e aggressiva con tanti ammoniti. Con questo successo, dunque, gli emiliani approdano in finale contro una tra Perugia e Benevento mentre per il Frosinone una grande delusione.

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per il Frosinone con Ciofani e Dionisi in attacco, mentre il Carpi risponde con il 4-1-4-1 in cui è Mbakogu l'unica punta scelta da Castori.

Parte meglio il Carpi ma la prima chance è per il Frosinone con Paganini che sfrutta bene un cross dalla destra e gira di prima ma Belec si supera salvando i suoi. La reazione della squadra di Castori con Jelenic che prende la mira e calcia dai venticinque metri, palla fuori di pochissimo. Su capovolgimento di fronte, invece, seconda occasione per i padroni di casa con che calcia col mancino dal limite, ma la sua conclusione termina alta di poco. Col passare dei minuti i ritmi si abbassano e la partita si fa più scorbutica con le squadre molto aggressive.

Nel finale di tempo però succede di tutto: al 38' è il Carpi a sfiorare il vantaggio con una bella azione corale che porta al tiro Di Gaudio, la cui idea di destro dai venti metri termina alta di un nulla. Poco dopo, inoltre, gli uomini di Castori rimangono in dieci con Struna che abbandona il campo per doppia ammonizione. Il Frosinone prova subito ad approfittarne e all'ultimo secondo della prima frazione va ad un passo dal vantaggio con Dionisi, che salta con un sombrero il rispettivo avversario e calcia al volo, trovando la decisa risposta di Belec.

Nella ripresa Castori inserisce subito Lasagna per Mbaye e al 54' il Carpi va ad un passo dal gol del vantaggio, con Mbakogu che si presenta a tu per tu con Bardi, calciando però sul palo. La reazione del Frosinone arriva due minuti dopo con una rasoiata di Maiello dai venti metri, palla larga di pochissimo. Poco dopo sempre ciociari pericolosi con un cross da sinistra su cui si avventa Terranova, la cui conclusione si perde di poco sul fondo. Il terzo tentativo della ripresa parte dai piedi di Ciofani che serve con un gran colpo di tacco Dionisi il quale calcia bene ma Belec blocca.

Al 78' altro episodio che farà discutere con Di Gaudio che, dopo un'azione meravigliosa con Lasagna e Mbakogu, si presenta solo in area ma viene atterrato nel momento del tiro. L'arbitro non assegna il penalty tra le vibranti proteste di tutto il Carpi che dopo tre minuti resta addirittura in nove per il doppio giallo rimediato da Gagliolo. La squadra di Castori, però, non si abbatte e all'86' passa clamorosamente in vantaggio con Letizia che batte Bardi proponendo una punizione dai trenta metri, 0-1. Il Frosinone si riversa in avanti a caccia del gol del pareggio che però non arriva. Il Carpi compie l'impresa, espugna il Matusa e si qualifica alla finale dei play-off dove affronterà la vincente tra Perugia e Benevento.