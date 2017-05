Risultato Perugia 1-1 Benevento in play-off Serie B 2017: Stregoni in finale!

22.35 - Direi che è tutto. E allora un grazie a chi ci ha seguiti da parte di Gianluigi Sottile ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: il Benevento pareggia per 1-1 con il Perugia e, con il gol di Puscas, accede alle finali dei play-off!

22.33 - Personalmente non so quante volte sia successo che in finale di play-off si siano sfidate, in Serie B, la quinta in classifica contro la settima: sarà questo il caso dell'andata-ritorno del 4 ed 8 giugno fra Benevento e Carpi, un doppio confronto che si profila interessantissimo dopo i passaggi del turno particolarmente sofferti da parte di entrambe le squadre. Oggi, i campani hanno fatto di tutto per difendersi con grande voglia ed organizzazione: le ripartenze sono state molto concrete e le palle inattive sfruttate al meglio. Proprio da un corner è arrivato il gol che ha spostato gli equilibri; non basta agli umbri un ottimo secondo tempo per togliersi da dosso la nomina di incompiuta, che perde una grande chance di promozione.

22.29 - E' FINITA! BENEVENTO IN FINALE DEI PLAY-OFF! RISULTATO DI 1-1!

90' + 5' - GUBERTI VIENE FERMATO SULLA LINEA! Cross sul secondo palo dove Guberti arriva, dopo un'uscita scomposta di Cragno, a tirare: palla bassa che viene fermata da uno dei difensori, è stata l'ultima chance!

90' + 4' - Terrani prova un appoggio d'esterno per un terzino al suo fianco che però non c'è. Un altro lancio lungo consegnato a Cragno diventa un regalo importante.

90' + 3' - Tutti i tifosi locali chiedono un rigore ma il difensore avversario sul cross di Guberti ha toccato con la gamba in area, non c'è nulla.

90' + 2' - Tutti ci credono, una bolgia in questi secondi il Curi. Esce Cissé ed al suo posto un altro difensore, ovvero Pezzi. Chiudiamo la partita con questi 22: entrambi i tecnici hanno esaurito i cambi.

90' + 1' - GOOOOOOOOOOOOOOOL! NICASTRO! 1-1! Mustacchio tira per primo dopo un cross da destra da due passi, Cragno è ancora fenomenale ma Nicastro riesce stavolta a piazzarla nell'angolo e pareggiare! Finale di fuoco!

90' - Lopez rinvia su un pallone vicino alla bandierina, lo stesso fa Eramo poco dopo. Poco gioco da parte dei giallorossi. 4 minuti di recupero.

89' - Acampora commette un fallo in mezzo al campo, punizione campana.

88' - Gli ospitanti continuano a dominare il possesso ma non affondano adesso. Sono giustamente anche stanchi.

87' - Entra Gyamfi al posto di Venuti. CRAGNO BRAVISSIMO! Il portiere sempre sicuro, cross di Guberti basso e potente a rimorchio su un altro pallone vagante in area oltre il secondo palo, poi Nicastro calcia dal dischetto del rigore ma trova l'intervento del portiere avversario sulla sua schiacciata!

86' - Nicastro svetta in area sull'ottimo cross di Di Chiara dalla trequarti: Cragno sul primo palo è puntuale nell'intervento e blocca.

85' - Guberti si è lamentato della situazione, eccessivamente, giallo per lui.

84' - Mini-rissa perchè Dezi ha battuto il corner troppo velocemente e chiedevano il controfallo gli avversari... palla scodellata e rinviata verso Brignoli. In pratica calcio d'angolo non battuto.

83' - Calcio d'angolo per gli umbri, guadagnato da Dezi sulla sinistra.

82' - Il gioco riprende solo adesso... anche se la qualificazione sembra decisa.

81' - GOOOOOOOOOOOOOOL! PUSCAS! 0-1! Corner battuto dentro, prima respinta errata di Brignoli sullo stacco sul primo palo e Puscas ribadisce in rete per il vantaggio dei suoi!

80' - Gestiscono i padroni di casa ripartendo da Brignoli che rilancia lungo.

79' - Cragno ammonito per perdita di tempo, nonostante gli sia arrivato addosso un accendino.

78' - BRIGNOLI SALVA I SUOI! Prima respinge su una deviazione di Puscas il portiere, poi ancora col piedesalva sulla linea il tiro-cross da defilato di Viola! Doppio intervento formidabile!

77' - E l'ex Sampdoria riceve un pallone pericoloso subito, ma in posizione di fuorigioco. Adesso corner guadagnato per un cross rispetto a cui Cissé è stato anticipato.

76' - Terrani guadagna una rimessa laterale con una carambola sulla sinistra. Esce Volta per Guberti: 5 attaccanti per Bucchi.

75' - E' entrato Padella al posto di Falco: un centrale per un attaccante.

74' - CHIBSAH! Brignoli c'è! Ottima risposta del portiere sul sinistro rasoterra dell'ex Sassuolo dalla lunetta dopo un numero al limite!

73' - Venuti devia un cross dal lato sbagliato cercando di spazzare: Cragno è reattivo e blocca, evitando un clamoroso autogol.

72' - Terrani va via con una grande azione personale, ma alla lunetta (partito dalla sinistra), perde l'attimo per tirare e viene frenato.

71' - Del Prete crossa, Di Carmine lavora ed è altruista per Terrani che in area sul centro-sinistra cerca il tiro a giro, che è però altissimo.

70' - Cissé cerca un sinistro da poco fuori rispetto all'area, ma la palla si spegne sul fondo.

69' - CRAGNO C'E'! Cross potente di Terrani, uno dei saltatori cerca una deviazione ma il portiere è lucido e in tuffo dà un altro corner agli avversari, ma evita un gol che sembrava inesorabile!

68' - Terrani da sinistra rientra sul destro e crossa: pallone deviato che quasi beffa Cragno, ma ci sarà soltanto un corner. Viola evita il peggio in area concedendo però un altro giro alla bandierina.

67' - Acampora cerca il sinistro da fuori sull'iniziativa di Terrani, una deviazione frena il tutto. Puscas poi trascina la sfera fuori nel duello con Mancini, partita dai ritmi adesso alti.

66' - Tiro a giro di Falco dal limite che non crea grossi problemi a Brignoli, il quale può accompagnare fuori la sfera.

65' - Acampora si prende un meritatissimo giallo per aver steso il solito Falco sulla sua corsia mancina.

64' - ROVESCIATA DI NICASTRO! ALTA! Del Prete sta spingendo tanto e ancora crossa: sul secondo palo una sponda trova vicino all'area piccola l'acrobazia di Nicastro che non inquadra il bersagiio per poco! Rinvia, con molta calma, Cragno.

63' - Sinistro di Nicastro toccato con la gamba destra da Lucioni, il pubblico reclama per un (inesistente) tocco di mano. Ferma tutto Cragno.

62' - Si sbilanciano quelli in casa con Mustacchio che rileva Ricci.

61' - VIOLA! Con un sinistro dal limite dopo un'azione nata da un errore di Viola, Volta l'ha infastidito e Brignoli, in due tempi, blocca la sfera... che brivido.

60' - Scontro fra Dezi e Lopez al limite dell'area offensiva del primo, non c'è nulla per l'arbitro.

59' . Di Chiara stende Falco in mezzo al campo: intervento al limite del fallo, anzi oltre il regolamento secondo il direttore di gara. La scelta viene contestata dal giocatore stesso che è subito richiamato all'ordine.

58' - Mancini in vantaggio su Cissé: il centrale riesce a limitare la fisicità dell'avversario.

57' - Falco prepara tutto ancora molto bene in fascia, il suo pallone dentro dalla destra è però quasi un tiro debole che Brignoli gestisce.

56' - Errore colossale di Di Chiara: Chibsah e Cissé recuperano, il primo serve l'assist per Falco che ha un po' di spazio ma è defilato e deve affrettare la conclusione, che sfila a lato senza creare un grosso pericolo.

55' - Dezi, già ammonito, commette fallo sulla trequarti: il possesso viene gestito velocemente ed Eramo per l'arbitro commette fallo cercando di andare via a Di Chiara col dribbling, altra interruzione dunque.

54' - Sì, era stato decisamente l'italiano a mandare in porta l'ex Atalanta. Dunque chiamata sbagliata, non era fuorigioco. Era comunque una chiamata difficilissima.

53' - Dezi non approfitta di un errore di Chibsah in una zona pericolosissima in mezzo al campo, sbagliando il passaggio. Poi Cissé viene lanciato a rete ma secondo l'arbitro è fuorigioco. C'è da valutare se il "passaggio" sia stato deviato da Acampora o meno...

52' - Camporese rischia parecchio sulla pressione di Di Carmine in area di rigore sulla sinistra: spinta dell'attaccante vista dall'arbitro e punizione, il centravanti si trovava da solo nell'uno-contro-uno col portiere...

51' - Prova a guidare una reazione Viola, che si appoggia a Lopez il quale col suo traversone trova le braccia di Brignoli.

50' - Terrani dribbla e la mette dentro, Del Prete quasi con la coscia in area non la gira dentro. Rinvio dal fondo per Cragno.

49' - DEZI LISCIA! Situazione similare con il pallone dentro messo da Acampora che trova di nuovo una palla che attraversa lo specchio della porta, non toccata da Dezi per poco! In seguito c'è un corner per gli ospitanti.

48' - Del Prete in percussione arriva a fondo campo dopo un controllo splendido: pallone forte e teso in mezzo, nessuno la tocca e la palla sfila in fallo laterale.

47' - Ammonito Eramo dopo essere stato graziato nel primo tempo: ancora in ritardo su Del Prete, giusto il giallo, punizione sulla trequarti in corsia.

46' - Rilancio dalla retroguardia giallorossa, che viene però respinto.

21.39 - Si riparte! 0-0 il risultato parziale, nessun cambio. Muove la sfera il Perugia.

21.36 - A breve le squadre torneranno sul rettangolo verde.

21.26 - Primo tempo tutto sommato equilibrato quello che abbiamo visto fra Perugia e Benevento in questo ritorno delle semifinali dei play-off della Serie B. Non tante le occasioni concesse né da una fazione né dall’altra: le due fazioni si rispettano, ed ovviamente gli Stregoni – che hanno due risultati su tre – stanno mantenendo piuttosto basso il proprio baricentro e alta la loro concentrazione che li ha portati a comportarsi bene in fase offensiva nelle poche chance avute e a subire solo quando gli umbri hanno davvero spinto in avanti. Dalla ripresa ci aspettiamo però qualcosa di più da parte dei rossoneri: vedremo, dopo una piccola pausa. Ci vediamo dopo.

21.21 - Termina il primo tempo. Parziale di 0-0.

45' + 3' - Falco cerca di lavorare sulla destra, ma regala una rimessa laterale ai suoi avversari. Chibsah viene steso, poco dopo, in mezzo al campo: vediamo come si sviluppa questa punizione.

45' + 2' - Batte la rimessa il terzino Lopez, molto lunga la sua scelta.

45' + 1' - Di Carmine secondo l'arbitro ha commesso un fallo in attacco su Lucioni: si sono strattonati entrambi in area, ma l'attaccante ha trattenuto di più.

45' - Saranno addirittura tre i minuti di recupero. Falco fa scintille con Di Chiara dopo che il primo aveva subito un contatto non considerato falloso, faccia a faccia fra i due ma niente di rilevante. Richiamo dell'arbitro per i due.

44' - Acampora molto pronto nel fermare l'ennesimo tentativo di transizione solitaria cercato da Falco, che è rapido. Fallo con le mani.

43' - Cissé ancora molto coriace in fase difensiva, Del Prete batterà questo fallo laterale concesso dal guineano come se fosse un corner.

42' - Eramo cerca un cambio campo per Viola che non ci arriva, rimessa laterale che viene battuta ora da Di Chiara.

41' - Volta ha chiamato un cambio per un compagno, è Brighi a non stare bene... comunque Dezi ha commesso un fallo tattico sulla partenza di Falco in contropiede. Esce l'ex Roma infortunato, dentro Acampora al suo posto.

40' - Libera Ricci sulla punizione, fallo in attacco però di Lucioni su Volta. Batte Brignoli. Ammonito poi Dezi.

39' - Leggero sgambetto di Terrani su Venuti che si avviava verso l'area: punizione sulla trequarti che verrà realisticamente battuta dentro.

38' - Riparte l'azione con Cragno che rilancia in avanti.

37' - Velocissimo Falco prova a lanciarsi palla al piede: lo frena Di Chiara, poi arriva un fallo in favore di Venuti.

36' - Brighi tenta un cross, Lopez in area quasi aggancia la sfera per Cragno che fortunatamente è abbastanza reattivo da bloccare l'appoggio.

35' - Chibsah prova una nuova apertura intercettata da Del Prete: Eramo affonda la scivolata sull'avversario che lo aveva anticipato, intervento molto duro. Punizione sulla destra che proprio il terzino si appresta a battere: per me poteva anche starci il giallo.

34' - Cissé tiene vivo un pallone defilato sulla trequarti, poi tiene viva l'azione Puscas: tiro rasoterra e cadendo del rumeno, debole, Brignoli accompagna fuori il pallone.

33' - Mancini chiude bene un'azione pericolosa sulla destra, con grande spazio concesso agli avversari.

32' - Ottima azione che con un cross dalla destra viene schiacciata da Del Prete che però non inquadra lo specchio della porta.

31' - Dezi! Solo un brivido la conclusione al volo su una seconda palla al limite dell'area sulla sinistra: in precario equilibrio cerca una girata che termina però alta un bel po' di metri oltre la porta.

30' - Chibsah prova un'apertura complicata, la sfera si spegne in fallo laterale. Frettoloso l'ex Sassuolo nella circostanza.

29' - Calcio di punizione dalla trequarti battuto verso l'area: Cissé aggancia al limite, ma perde la sfera poco dopo.

28' - Si disimpegna con due tocchi di prima la squadra rossonera, che arriva al cross con Di Chiara: Cragno controlla la traiettoria e blocca il pallone.

27' - Di Carmine, specialista, calcia direttamente verso il primo palo: Cragno blocca l'insidiosa traiettoria con un ottimo intervento in due tempi.

26' - Calcio di punizione in favore di Terrani, steso dritto davanti al bersaglio poco oltre il limite dell'area. Vediamo come si sviluppa questo calcio di punizione da zona pericolosissima...

25' - Puscas recupera un pallone velenoso ed arriva alla lunetta palla al piede con tanto spazio: il suo destro a giro, a quel punto, viene deviato e diventa di facile lettura per Brignoli.

24' - Lopez viene spinto e guadagna una battuta da fermo sulla sua metà campo, sulla fascia.

23' - Del Prete, a palla lontana, travolge senza volerlo due avversari: lui voleva recuperare il pallone per battere un fallo laterale, ma ha commesso un'infrazione per l'arbitro... situazione piuttosto controversa.

22' - PUSCAS! Poteva fare di più! Grande preparazione della conclusione per l'ex Bari che rientra sul destro dalla sinistra e calcia dai 15 metri, troppo centrale, blocca addirittura Brignoli.

21' - Continua il palleggio - piuttosto sterile - della retroguardia gestita da Volta, il quale stavolta cerca un lancio lungo che viene fermato.

20' - Cissé pressa pure Brignoli e spaventa il pubblico locale, ma non concretizza niente: il portiere spazza.

19' - Calcio di punizione per gli umbri che fraseggiano con calma.

18' - Lucioni con un colpo di testa cerca di segnare e la palla si spegne sul fondo... protesta il capitano, chiedendo una deviazione che secondo l'arbitro però non c'è. Rinvia Brignoli.

17' - Destro a giro di Eramo dal centro-sinistra a completamento di un buon contropiede dei suoi, gestito da Puscas in progressione sulla destra: il pallone, deviato, termina in corner.

16' - Lancio lungo verso Nicastro, ma la traiettoria è letta molto bene da Lucioni.

15' - Altra interruzione per fallo in attacco di Mancini che ha cercato di raggiungere questo cross sul secondo palo. Si è fatto male Lopez nella circostanza, spray per il numero 6...

14' - Adesso ci si appresta a battere il calcio di punizione... la parità numerica è stata nel frattempo ristabilita.

13' - Sempre a bordo campo Mancini, per farsi fasciare al meglio. Di Carmine stacca e viene sgomitato da Lucioni sulla trequarti: ammonito pure il centrale dei campani, stesso metro di giudizio.

12' - Si è ripreso il difensore e in questo momento la sfera torna a rotolare. Puscas era diffidato e salterebbe così un'eventuale finale.

11' - Perde parecchio sangue Mancini al centro del rettangolo verde dopo aver subito una gomitata da Puscas: ammonito l'ex Inter.

10' - Gioco fermo per un'infrazione di Terrani su Venuti nella metà campo offensiva rispetto a lui.

9' - Volta di testa va all'indietro, Mancini può ripartire dal rinvio di Brignoli.

8' - In seguito fuorigioco di rientro di Dezi su un pallone che gli era stato passato a fatica sull'out mancino. Camporese fa ripartire il gioco. Lucioni rischia su questo pallone lungo servitogli all'indietro e spazza per non rischiare.

7' - Di Chiara ha cercato un pallone dentro verso i compagni che è stato respinto da Lopez.

6' - Puscas prova a lavorare spalle alla porta ma il suo appoggio per Cissé viene fermato da Mancini che riparte da Brignoli. In seguito controllo con un braccio di Falco che concede agli avversari una punizione dalla trequarti.

5' - Lopez, vicino alla bandierina sulla sua corsia, riesce a guadagnare una rimessa laterale completando un disimpegno complicato.

4' - Lo stesso centrocampista con calma qui fa ricominciare l'azione da Cragno. Poi un errore concede un altro fallo con le mani sulla destra ai padroni di casa.

3' - Viola cerca di andare in profondità ma regala la rimessa laterale agli avversari, passaggio fuori misura.

2' - BRIGNOLI STRAORDINARIO SULLA DEVIAZIONE! Altro corner! Tiro da fuori col mancino di Lopez, deviato ed alto: il portiere ex Sampdoria respinge sopra la traversa con un riflesso straordinario! In seguito, blocca il cross dalla bandierina con freddezza. Ottimo avvio del portiere.

1' - Eramo tenta il primo cross della gara dal fondo sulla destra ed ottiene, con una deviazione, un calcio d'angolo.

20.33 - Si parte! Primo pallone mosso dal Benevento.

20.29 - SQUADRE IN CAMPO!

20.20 - Il riscaldamento delle due squadre è terminato: a breve inizierà Perugia-Benevento, non mancate!

20.10 - Abbiamo visto una foto dello spogliatoio umbro: i padroni di casa giocheranno con la maglia bianca, gli ospiti di conseguenza dovrebbero proporre la divisa giallorossa.

20.00 - Non ce la fa Ceravolo negli ospiti, mentre Lopez vince il ballottaggio a sinistra e subentra Cissé in avanti. I padroni di casa inseriscono Ricci, Nicastro e Terrani nel loro 11.

19.50 - La risposta del Benevento (4-2-3-1): Cragno; Venuti, Camporese, Lucioni, Lopez; Chibsah, Viola; Eramo, Falco, Puscas; Cissé.

19.40 - La formazione ufficiale del Perugia (4-3-3): Brignoli; Del Prete, Volta, Mancini, Di Chiara; Brighi, Ricci, Dezi; Nicastro, Di Carmine, Terrani.

19.30 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali del match: iniziamo il nostro avvicinamento alla gara.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Perugia-Benevento, match valido per il ritorno delle semifinali dei play-off di Lega B, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:30 - verrà fischiato dall'arbitro Abisso (sez. di Palermo).

Non un sorteggio facile per gli uomini di Bucchi che si trovano in svantaggio in virtù dell'1-0 dell'andata in Campania. Servirà maggiore efficacia in avanti rispetto ad una settimana fa per portare a casa il risultato in quest'occasione: per questo, l'allenatore sembra disporrà i suoi con uno schieramento leggermente più offensivo.

Per gli Stregoni il parziale è comunque rischioso: l'atteggiamento di Baroni nei confronti di questo match sarà perciò molto contenitivo. I campani sono comunque già oltre le loro aspettative stagionali: la prospettiva di arrivare in Serie A nel 2017-2018, ad inizio anno, non esisteva o quasi.

Sarà lecito aspettarsi una partita un po' più bloccata nel primo tempo, ma più bella nel secondo, così com'è stata l'altra semifinale di ritorno dove il Carpi ha eliminato in maniera piuttosto clamorosa il Frosinone al Matusa. Gli emiliani aspettano questa partita per conoscere il proprio avversario nelle due finali del 4 ed 8 giugno.

Il tecnico rossonero non ha parlato in conferenza stampa prima di questo match: non ci sono in ogni caso grandi attese riguardo alla formazione, che su per giù dovrebbe essere schematizzata con un 4-2-3-1. Più o meno stesso discorso dall'altro lato: il 4-4-1-1 di Baroni però ha qualche ballottaggio ancora vivo.

Partiamo dai campani: davanti al portiere Cragno torna il terzino Venuti, che completa la retroguardia con Camporese, Lucione e Pezzi (favorito su Lopez). Viola e Chibsah formano la mediana, larghi ci sono Melara ed Eramo. Falco supporterà in avanti uno fra Ceravolo (non in condizioni perfette) e l'ex Inter Puscas.

Dall'altro lato Brignoli fra i pali nel 4-2-3-1. I laterali bassi sono Del Prete e Di Chiara, Volta e Mancini difensori centrali. Gnahoré è confermato, nonostante la pessima prestazione dell'andata, al fianco di Brighi. Sulla trequarti, Mustacchio, Dezi e Guberti supportano il centravanti Di Carmine.

Al Curi, nel corso della stagione regolamentare, i giallorossi hanno perso per 3-1: basterà anche un gol in meno oggi agli umbri in virtù del miglior piazzamento nella classifica del campionato. I rossoneri invece trovarono uno stop a Benevento il 22 ottobre 2016, quando non andarono oltre lo 0-0.