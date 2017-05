Sassuolo, spunta l'ipotesi Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi con il Palermo | www.sport.sky.it

Concluso il campionato al 12esimo posto con 46 punti e con la sconfitta nell’ultima giornata contro il Torino, in casa Sassuolo si comincia a pianificare il prossimo futuro. Dopo 5 stagioni che hanno visto la promozione in Serie A dei neroverdi e la conquista dell’Europa, Eusebio Di Francesco dirà addio alla panchina emiliana per approdare alla Roma - dopo aver vestito la maglia giallorossa da calciatore per 4 anni, vincendo lo Scudetto nel 2001 – e così il patron Giorgio Squinzi si è messo alla ricerca di un nuovo allenatore a cui affidare la guida tecnica.

In un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport qualche giorno fa, lo stesso presidente ha tracciato il profilo di quello che sarà il prossimo tecnico: italiano, tra i 40 ed i 50 anni e che ci sappia fare con i giovani. Al momento le opzioni sono tre. Il primo nome a cui corrisponde il ritratto è quello di Roberto De Zerbi: 38 anni il prossimo 6 giugno, esperienza in Lega Pro con il Foggia – Coppa Italia vinta e playoff promozione persi in finale con il Pisa – ed in Serie A, nella breve e negativa parentesi a Palermo – 10 sconfitte in 14 partite; sul bresciano è forte l’interesse del Las Palmas, che ha salutato Quique Setièn, e del Bari.

La seconda ipotesi è quella che porta a Davide Nicola: 44 anni, reduce dalla salvezza epica raggiunta con il Crotone all’ultima giornata, dopo le esperienze importanti a Livorno – promozione dalla Serie B alla Serie A – e con il Bari; in Calabria Nicola ha dimostrato di saper puntare su giovani inesperti, ottenendo degli ottimi risultati, sia a livello individuale che di squadra.

Infine, il più esperto di tutti, è Rolando Maran: 54 anni a luglio, 5 anni di Serie A consecutivi tra Catania – esonerato nella seconda stagione – e Chievo, con cui si è affermato conquistando 3 salvezze tranquille.

Dunque, via alle selezioni, ed una volta scelto il nuovo allenatore si potrà pensare al mercato dei calciatori.