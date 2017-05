Play-off Serie B - Il Benevento vola in finale: 1-1 a Perugia

Sarà Benevento-Carpi la finale dei play-off del campionato di Serie B 2016-2017. Gli uomini di Baroni, dopo il successo dell'andata firmato Chibsah, pareggiano 1-1 col Perugia al Curi e staccano il pass per la finale contro il Carpi. Partita molto bella con la squadra Campana che passa in vantaggio nella ripresa con Puscas. ma nel finale la compagine di Bucchi prima pareggia con Nicastro e poi si getta in avanti a caccia del gol che non arriva. In finale ci va lo Stregone.

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Perugia con il tridente d'attacco composto da Nicastro, Di Carmine e Terrani mentre il Benevento risponde col 4-2-3-1 con Eramo, Falco e Puscas e supporto di Cissè.

Parte forte il Benevento che dopo due minuti va vicino al gol con un tiro dalla distanza di Lopez, il quale viene deviato, ma Brignoli con un guizzo mette in angolo. La partita è molto maschia, ma i pericoli portano sempre la firma della squadra di Baroni come al 17' quando Puscas avvia un bel contropiede e serve Eramo che va col destro, ma Del Prete devia in angolo. Poco dopo sempre Campani pericolosi con Puscas si libera di Mancini sterzando verso l'interno e calcia con il destro, ma il tiro troppo centrale e viene controllato in due tempi da Brignoli. Per assistere al primo tiro verso lo specchio del Perugia bisogna arrivare al 28' con una punizione dal limite di Di Chiara che Cragno blocca in due tempi.

La squadra di Bucchi prova a crescere nel finale di tempo, con due tentativi di Di Carmine e Dezi che terminano fuori, ma al 42' l'ex allenatore del Pescara è costretto ad optare per il primo cambio con Acampora per l'acciaccato Brighi. Termina senza reti la prima frazione di gioco.

Nella ripresa prova ad accelerare il Perugia, ma il primo pericolo lo crea sempre il Benevento con Di Chiara che sbaglia in uscita, inciampando e facendosi rubare la sfera da Cissé e appoggia su Falco, il quale calcia in corsa con il destro, ma la sua conclusione strozzata rotola lentamente larga. Poco dopo è il turno di Viola che, al limite, si ritrova la palla sul destro e calcia ma Brignoli respinge in due tempi. La prima vera chance per i padroni di casa arriva al 63' con Di Carmine che calcia dall'interno dell'area, ma la sua conclusione viene strozzata e bloccata da Cragno mentre, un minuto dopo, ci prova Nicastro in acrobazia ma la sfera esce di poco.

Al 69' ancora Grifone pericoloso con un corner giocato corto sul quale Di Chiara calcia un tiro-cross molto insidioso ma Cragno devia in tuffo. Il Benevento non sta a guardare e al 74' sfiora il gol del vantaggio con Chibsah che carica il sinistro dai venti metri ma Brignoli si distende e allontana. Ben più clamorosa l'occasione che capita agli uomini di Baroni al 78' con Puscas che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, calcia a botta sicura da due passi ma Brignoli dice no opponendosi col corpo. Due minuti dopo ci prova Cissè girando col destro dall'interno dell'area, palla che esce di poco. Sono solo le prove generali del gol che arriva all'82' con un angolo di Viola sui cui colpisce di testa Camporese. Brignoli salva con un gran riflesso ma la palla va a Puscas che da due passi non sbaglia, 0-1.

Il Perugia prova a reagire e all'88' va ad un passo dalla rete con Nicastro che calcia a botta sicura da pochi passi ma Cragno dice di no. La gioia è solo rimandata di qualche minuto perché al 91' Di Carmine mette in mezzo per l'accorrente Mustacchio che calcia a botta sicura ma Cragno dice ancora di no. Sulla respinta, però, c'è Nicastro che insacca, 1-1. Nel finale il Perugia prova a gettare il cuore oltre l'ostacolo per cercare il gol qualificazione che non arriva, la finale sarà Benevento-Carpi.