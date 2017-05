Sassuolo, Bucchi in pole per la panchina. Sfuma De Zerbi

Photo by "Sky Sport"

Il Sassuolo si è messo alla ricerca del nuovo allenatore. L'addio di Eusebio Di Francesco è ormai cosa fatta, e la società sta già analizzando numerosi profili affinchè possano continuare ad adottare lo stesso credo calcistico dell'ex Pescara. E' proprio per questo motivo che in pole c'è Cristian Bucchi, attualmente al Perugia ma pronto al definitivo salto di qualità dopo aver trascinato la sua squadra fino alle semifinali playoff. Sfumato Roberto De Zerbi, sempre più vicino alla firma con il Las Palmas.

A riguardo è intervenuto il direttore tecnico Guido Angelozzi, che ha fatto il punto della situazione: "Noi abbiamo 3-4 allenatori che stiamo seguendo: facciamo lo scout sia tra i giocatori che tra gli allenatori. Rastelli lo abbiamo seguito, così come abbiamo seguito Bucchi, Fabio Grosso, Maran. Abbiamo una rete di allenatori, poi dovremo decidere se lavorare con un allenatore giovane, emergente, oppure con un tecnico un po’ più esperto. De Zerbi? E’ uno bravo, lo seguiamo, così come stiamo seguendo qualche altro allenatore. Stiamo valutando alcune cose: se un giorno ci sarà l’opportunità di poterlo prendere, lo prenderemo perché lo stimiamo molto".

Tanti nomi in circolazione, ma il favorito numero uno resta Bucchi. E' il profilo ideale per proseguire il percorso tattico adottato da Di Francesco, visto che anche il tecnico del Perugia predilige un calcio offensivo e bello da vedere. Prima di intavolare una trattativa, gli umbri vogliono assicurarsi che ci sia un successore degno di ricalcare le sue stesse tappe. Sul taccuino dei dirigenti spiccano diversi nomi, tra i quali quelli di Gianluca Atzori e Massimo Oddo, altro allenatore emergente ma dall'interessantissima filosofia. In Serie B ha già dimostrato tutto il suo valore con il Pescara, e sarebbe disposto a sposare anche l'ambizioso progetto del Perugia che, tra l'altro, avrebbe in mano il tecnico ideale per proseguire il lavoro di Bucchi. Sarà un valzer di allenatori sia da una parte che dall'altra, con Sassuolo e Perugia pronte a intraprendere nuovi percorsi.