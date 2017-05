Under 21: Di Biagio avrà i suoi big per l'Europeo polacco

Source photo: giornalettismo.com

Il 16 giugno s'avvicina, con le speranze italiane che crescono ora dopo ora. Manca davvero poco agli Europei di categoria, con l'Italia Under 21 pronta a conquistare un titolo che manca addirittura dal 2004, quando Gilardino e De Rossi trascinarono gli Azzurrini al successo finale, concretizzatosi contro la Serbia e Montenegro e grazie alle reti di Bovo e dei due atleti sopracitati. Da allora, nessun sorriso. Un periodo troppo lungo, che ha coinciso con una parentesi poco felice per il nostro calcio, interrotta solo dai magici Mondiali del 2006.

Come auspicato da Tavecchio, la Nazionale di Di Biagio si presenterà all'impegno polacco con tutte le proprie stelle, pronte a dare il personale contributo per riportare la nostra nazionale sul tetto dell'Europa calcistica di categoria. Tra i possibili 23 convocati, infatti, spiccano giocatori già affermati del nostro calcio, su tutti Donnarumma, Bernardeschi e Berardi. Senza dimenticare le "sorprese" Petagna e Conti. Un gruppo di ragazzi talentuoso, che consentirà al tecnico Di Biagio di variare spesso sotto il profilo tattico.

Non prescindendo dal 4-3-3, gli Azzurrini si affideranno molto probabilmente a Donnarumma in porta, protetto da Romagnoli e Caldara, senza dimenticare Rugani. Sulle fasce, Conti e Barreca, messosi in evidenza con le maglie di Atalanta e Torino. In mediana, Gagliardini o Cataldi, sostenuti dalle mezz'ali Benassi e Pellegrini, con Mazzitelli pronto a dire la sua. In avanti, scelte quasi ufficiali, con Petagna affiancato da Berardi e Bernardeschi. Quasi certi della convocazione, poi, Cerri e Di Francesco, mentre si dovrà aspettare fino all'ultimo per scoprire le sorti di Ricci e Chiesa. Un gruppo di tutto rispetto, tra i più forti del torneo, che dovrà però confermare quanto di buono visto durante i turni di qualificazione.

ECCO I POSSIBILI CONVOCATI:

Portieri: Donnarumma, Cragno, Scuffet/Gollini

Difensori: Barreca, Biraschi, Caldara, Conti, Masina, Rugani, Romagnoli

Centrocampisti: Benassi, Cataldi, Gagliardini, Mazzitelli, Pellegrini, Locatelli, Verre/Grassi

Attaccanti: Berardi, Bernardeschi, Chiesa/Ricci, Petagna, Cerri, Di Francesco