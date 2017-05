Davide Nicola, la commovente lettera al figlio che non c'è più

Il tecnico che ha firmato il capolavoro del Crotone, Davide Nicola, è al settimo cielo per il miracolo compiuto dalla sua squadra. Dati per spacciati da tutti a metà campionato, i pitagorici hanno vissuto un fantastico girone di ritorno, mantenendo un ritmo da 'Zona Champions' e riuscendo, sul filo di lana, a sopravanzare l'Empoli. Crotone è in festa, ma Nicola, salvatosi all'ultima giornata, ha deciso in qualche modo di dedicare questo fantastico risultato ad una persona a lui cara, che purtroppo non c'è più. L'allenatore nativo di Luserna San Giovanni, tre anni fa, ha perso suo figlio in seguito ad una drammatica fatalità del destino. Allora quattordicenne, il ragazzo perse la vita in un incidente in bici, lasciando un vuoto incolmabile nella vita di papà Davide.

L'allenatore crotonese ha scritto una lettera a suo figlio defunto, pubblicata quest'oggi su Facebook. Questo il commovente, toccante testo:

"Ciao amore mio, Non so dove sei. Non so cosa starai facendo. Forse sei su quella nuvola che era su di me quella sera, quando correvo per far volare la tua lanterna. O forse sei qui accanto a me. Sì, sono sicuro che sei qui con me. Abbiamo lottato insieme in questo anno complicatissimo, ma… Oggi so che tu ci sei sempre stato lì con me. Sei riuscito con la tua energia a darmi la forza di lottare e di continuare a inseguire l’impossibile possibile, il possibile probabile, e il probabile certo. Ale, questa non è la mia vittoria, ma la nostra, proprio come quella della promozione in Serie A del Livorno. Avrei voluto gioire con te, guardare i tuoi occhi e il tuo sorriso, prenderti per mano e insieme correre e festeggiare. Tutto questo è solo per te e ogni mia conquista è la tua, ogni mia vittoria sarà la tua, ogni mio sogno sarà anche il tuo. Voglio che il mio cuore continui a battere per te e tu possa vivere ancora attraverso me…