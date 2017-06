Spal: si lavora per puntellare la rosa, piacciono Matri e D'Alessandro

Source photo: itasportpress.it

La Spal non vuole essere una semplice comparsa, nella prossima stagione di Serie A. Il club estense, dopo la miracolosa promozione, si è subito attivata sul mercato, sondando il terreno per assicurarsi le prestazioni di atleti talentuosi e validi. Partendo dal parco attaccanti, il nome caldo è quello di Alessandro Matri, che con il Sassuolo non ha trovato molto spazio, oscurato da Defrel prima e Iemmello poi, altro nome sondato dai ferraresi. Il bomber ex Juventus, sarebbe comunque il primo nome della lista, un mix di esperienza e fiuto sotto porta che potrebbe aiutare e non poco la Spal, che si appresta a confermare Zigoni ed Antenucci, tenendo in stallo il contratto di Zigoni. Una terza punta, dunque, non guasterebbe e consentirebbe a Semplici di lavorare con tranquillità.

Tra gli esterni decisi a cambiare area, si fa caldo il nome di Marco D'Alessandro, che all'Atalanta non ha potuto esprimere tutto il suo talento, complice l'esplosività di Conti e Spinazzola e la felice riconferma del Papu Gomez. Il ragazzo di Roma, in caso di mancanza d'alternative, potrebbe chiedere la cessione alla società bergamasca, giocandosi le proprie chance in una squadra che gli garantirebbe il posto da titolare. Voluto anche da Hellas e Bologna, piace anche lo juventino Federico Mattiello, che sarebbe perfetto per il 3-5-2 di Semplici. Giovane e voglioso di rivalsa dopo il brutto stop, Mattiello potrebbe accettare più di buon grado la piazza estense, esplodendo definitivamente e convincendo i bianconeri a scommettere su di lui.

Soluzione di esperienza, invece, quella che porterebbe all'ingaggio di Luca Cigarini, veterano della nostra Serie A e con un passato importante tra Napoli, Bergamo e Siviglia. Il regista, con un contratto che scadrà nel 2019, pretende un ingaggio importante, che potrebbe però scendere grazie all'intervento del proprio agente Giovanni Bia, che assiste anche Castagnetti, mediano tra i protagonisti della cavalcata vincente della Spal, in Serie B. Nei prossimi giorni l'agente dovrebbe incontrare il ds Vagnati. Per la fascia mancina, timidi contatti con il Milan per Vangioni, che con l'arrivo di Rodriguez in rossonero potrebbe trovare sempre meno spazio. Su di lui, però, anche il Genoa, che potrebbe sceglierlo per sostituire Diego Laxalt.