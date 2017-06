Benevento: lavori in corso

Foto: LaPresse

Tanti affari in casa Benevento. Passo dopo passo la squadra si rafforza, a cominciare dal tecnico, Baroni, che ha rinnovato fino al 2019. La squadra dunque, curato questo aspetto, cerca di trattenere i suoi "gioiellini" e di acquistare nuovi elementi per la propria permanenza in A.

In questi giorni si sta lavorando per il contratto di George Puscas. L'attaccante rumeno ha dichiarato più volte la volontà di rimanere in casa Benevento, e, dalle ultime indiscrezioni riportate dall'esperto di calciomercato Gianluca di Marzio, la permanenza per un'altra stagione è ora più vicina.

Intanto si tratta con l'Inter per l'acquisto di Bright Gyamfi. Il difensore in prestito dai neroazzurri potrebbe essere utile al Benevento e non rientra nei progetti del club milanese. Situazione più complicata è quella di Gianluca Caprari. Il talento italiano punta a stupire Luciano Spalletti, la pressione del Sassuolo, poi, si fa sentire, Caprari è infatti nel mirino dei neroverdi sin da gennaio.

La questione terzino sinistro diventa sempre più complessa. Per il Benevento ci sarebbe Gianluca di Chiara, giocatore del Perugia pronto alla massima serie. Giocatore che però è stato adocchiato sempre dal Sassuolo, che potrebbe inserirsi nella trattativa. Gaetano Letizia piace molto al mister Baroni, che potrebbe averlo in rosa vista la facile operazione con il Carpi.

Gli occhi del Benevento, inoltre, si sono posizionati su Massimo Coda. Il 28enne ex Parma, attualmente alla Salernitana, ha fatto un'ottima stagione con i granata e proprio la squadra campana potrebbe acquistare l'attaccante. Il giocatore ha più volte detto di voler vestire la maglia giallorossa e l'ingaggio troppo alto non garantirebbe una permanenza alla Salernitana.

La compagine campana dunque punta a rinforzarsi per rimanere in Serie A l'anno prossimo, cercando un mix tra giocatori giovani e calciatori dotati di esperienza che abbiano già calcato i campi della massima serie.