Italia U21, la voglia e la sfrontatezza di Gagliardini: "Vogliamo alzare la Coppa"

“Si avverte la pressione intorno a noi, ma siamo in grado di gestirla. Siamo convinti che possiamo fare un grande torneo, abbiamo lavorato tanto e le sensazioni sono buone. Sappiamo di essere un bel gruppo, vogliamo arrivare sino in fondo e magari alzare la Coppa”.

Roberto Gagliardini non difetta in personalità e sfrontatezza e, dopo essersi preso la maglia da titolare dell'Inter di Stefano Pioli è pronto a trascinare, da leader, anche l'Italia Under 21 negli Europei di categoria al via quest'oggi in Polonia. Fondamentale per gli azzurrini partire con il piede giusto, dopo quanto accaduto in Svezia due anni fa.

Il mediano neroazzurro, intervenuto quest'oggi in conferenza stampa ha parlato inoltre di come sia cambiata la sua vita negli ultimi mesi, dall'esplosione con la maglia dell'Atalanta, all'affermazione con l'Inter prima delle convocazioni di Ventura e Di Biagio: “In 12 mesi la mia vita è cambiata tantissimo è stato un anno speciale, di grande crescita".

Adesso, tuttavia, la voglia è quella di concentrarsi sull'obiettivo Europeo da giocare al meglio con gli azzurrini: "Ora voglio far bene qui in Polonia, ho recuperato le energie e mi sento pronto per domenica. Cercheremo di andare in campo con la serenità giusta e pensando anche a divertirci, chiaramente senza dimenticare che l’obiettivo principale resta la vittoria”.

Infine, un breve passaggio anche riguardante mister Di Biagio, i cui metodi vengono così spiegati da Gagliardini che chiosa così: “Il mister ha tanto carisma e sa preparare molto bene la gara. Riserva grande attenzione agli avversari, ci fa vedere molti video e riesce a trasmetterci la sua grinta”.

Fonte dichiarazioni VivoAzzurro.it