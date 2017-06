Sassuolo, possibile staffetta in attacco fra Pucciarelli e Iemmello

Manuel Pucciarelli, zimbio.com

In casa Sassuolo il mercato è pronto ad iniziare, dopo che nelle scorse ore l'a.d. Carnevali ha annunciato l'arrivo imminente di Bucchi sulla panchina lasciata libera da Eusebio Di Francesco. In questo momento sembra essere l'attacco il reparto che potrebbe vedere i movimenti maggiori, sia in entrata sia in uscita. I nomi coinvolti sono quelli di Iemmello e Pucciarelli.

Pucciarelli è in uscita dall'Empoli retrocesso in Serie B. Magari non tantissimi gol, ma una presenza in campo per aiutare la squadra in ogni momento della gara sempre importante. Anche un anno fa diverse squadre avevano chiesto informazioni ai toscani per il cartellino di Pucciarelli, ma la richiesta di 8 milioni di euro aveva spaventato qualsiasi possibile pretendente. Oggi la situazione è ovviamente cambiata per molti motivi e l'attaccante potrebbe essere preso per 4 milioni di euro, la metà rispetto all'estate scorsa. Un affare che potrebbe ingolosire diverse società e il Sassuolo è una di queste. Il futuro di Defrel non è così chiaro in questo momento, sempre per "colpa" del mercato e la società di Squinzi non vuole farsi trovare impreparata in caso di offerte irrinunciabili. La concorrenza da battere per Pucciarelli potrebbe essere quella della Sampdoria. Schick e Muriel sono ai saluti e Giampaolo ha bisogno almeno di un nuovo attaccante per il prossimo campionato.

Pietro Iemmello, zimbio.com

Non solo attaccanti in entrata, però, perchè in casa Sassuolo sono arrivate delle sirene spagnole per Pietro Iemmello. Nello specifico il Las Palmas sembra essere interessato all'attaccante, 26 anni. Iemmello si è messo in mostra soprattutto nel finale della scorsa stagione e in particolare grazie alla doppietta segnata a San Siro contro l'Inter. Il Las Palmas è già in Italia per provare a concludere la trattativa Gabigol con l'Inter e sembra che siano stati avviati anche i primi contatti con il Sassuolo per Iemmello. La possibilità di un'esperienza in Liga potrebbe convincere il giocatore ad andare a giocarsi questa opportunità, a maggior ragione con un allenatore italiano in panchina che ne favorirebbe l'inserimento. Ultima nota riguardo Pellegrini: nei giorni scorsi si è parlato di un inserimento del Milan su di lui, ma Carnevali ha confermato nelle scorse ore che la Roma è pronta ad esercitare il diritto di riacquisto per 10 milioni di euro. Pellegrini, quindi, ritroverà Di Francesco nella Capitale