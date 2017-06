Italia, a tutto Amelia: "L'Under 21 stupirà. Donnarumma? Il Milan non finisce qui.."

Photo by "Goal.com"

Marco Amelia ha rilasciato una breve intervista in occasione dell'esordio dell'Italia U21 all'Europeo. Portiere di grande esperienza stoppato solamente da un gigante come Gigi Buffon. Tuttavia è riuscito a laurearsi Campione del Mondo nel 2006, ed è stato l'ultimo estremo difensore a vincere l'Europeo U21. Parliamo del 2004, quando ad Atene ritorniamo sul tetto d'Europa grazie a un capolavoro tattico firmato da Claudio Gentile. Oggi ha 35 anni ed è attualmente svincolato, ma è pronto a rimettersi in gioco non appena arriverà una proposta importante.

Dolci ricordi in quel di Atene: "Avevamo una grande pressione addosso, anche perché per l’opinione pubblica non eravamo tra gruppi più forti di quegli anni. Però era una squadra di grandi uomini prima di tutto. E lo dimostrammo. Ricordo ancora il discorso del presidente del Coni Petrucci e del presidente Carraro: l’Italia teneva tantissimo a qualificarsi per l’Olimpiade, quindi l’obiettivo minimo era chiudere tra le prime tre."

Questa manifestazione è molto importante per l'esperienza dei nostri ragazzi: "Oggi tantissimo, e lo capisci anche dall’attenzione mediatica che si porta dietro. Quando giocavo io c’erano tanti campioni come Hleb della Bielorussia o il blocco di Croazia e Serbia, pieno di qualità, ma se ne parlava meno. L’Europeo U21 è il primo vero step internazionale e per molti ragazzi diventa un modo per cominciare a confrontarsi con scuole calcistiche diverse, oltre incrociare i campioni del futuro."

Commento sulla squadra di Di Biagio: "E’ un gruppo molto forte, certamente completo. Per questo le aspettative sono alte."

E sulla questione Donnarumma cosa c'è da aggiungere?: "Non mi sento di giudicare o crocifiggere un ragazzo così giovane. Quella tra Gigio e il Milan sembrava la classica bella storia da portare come esempio per i ragazzi che si avvicinano al professionismo. E invece poi è andata così. Lui e il suo agente hanno preso la loro decisione, ci avranno riflettuto bene e a lungo, valutando vantaggi e svantaggi di un addio. Credo che sia consapevole dell’esperienza fantastica che il Milan gli ha permesso di fare e della fiducia che hanno avuto nel lanciarlo così presto in Serie A. Donnarumma è sicuramente un ragazzo ambizioso che sa di poter avere una grandissima carriera davanti e forse oggi reputa il Milan un gradino inferiore rispetto ad altri top club. Deluso? Resto un romantico del calcio, mi sarebbe piaciuto vedere Gigio sempre al Milan e spero si possa ancora tornare indietro. Altrimenti peccato, ma il Milan non finisce certo con Donnarumma. E’ stato grande e tornerà grande."

Buffon resterà al comando della porta ancora per un pò. E i tanti giovani portieri desiderosi di emergere come gestiranno tutto ciò? "Io l’ho vissuta bene. Se vuoi migliorare devi allenarti con chi è più forte di te. Buffon è sempre stato uno stimolo, volevo “andare” come lui, ma logicamente non era possibile. Però quell’ambizione mi migliorava. E anche quest’anno con Courtois è stato lo stesso, perché anche a 35 anni ho ancora voglia di provare ad essere al loro livello."

In Italia continua la tradizione dei portieri. Meret e Scuffet scoperti, Zaccagno e Plizzari i prossimi: "E aggiungerei nell’U20 Perisan, sempre dell’Udinese. La scuola dei portieri italiani è sempre stata la migliore, lo dice la storia e lo ha scoperto anche Courtois quest’anno, visto che ha avuto un preparatore italiano (Spinelli, ndr). Meret lo volevo piccolissimo in Lega Pro, quando avevo la Lupa Castelli: ben impostato tecnicamente e mentalmente. Scuffet l’ho scoperto dopo: a Como ha sofferto, ma ha un potenziale ottimo. Zaccagno ha fatto un gran Mondiale, Plizzari è giovanissimo e già terzo al Milan.."

Sta cambiando qualcosa nel nostro sistema?: "C’è stata un’oggettiva necessità di puntare sui giovani. Questa, abbinata ai grandi preparatori italiani, ha creato questa bella invasione di talenti». Conferma indiretta: l’Italia del futuro è in mani sicure."