Europei Under 21 - Le formazioni ufficiali di Italia - Danimarca

Ci siamo! Inizia l'Europeo dell'Italia Under 21 di Luigi Di Biagio che a Cracovia, tra poco meno di un'ora, scenderà in campo per sfidare la Danimarca nell'esordio degli azzurrini nella competizione continentale. Tanta attesa per quella che, alla vigilia, è stata definita da molti addetti ai lavori tra le Nazionali più forti della nostra storia, chiamata a riscattare l'opaca apparizione all'Europeo di Svezia di qualche estate fa. Quando mancano poco meno di sessanta minuti al fischio d'inizio, i due allenatori hanno diramato le rispettive scelte ufficiali, scopriamole assieme.

Confermato Donnarumma tra i pali nonostante le polemiche di questi giorni, con la linea a quattro difensiva che sarà guidata da Rugani e Caldara centralmente, mentre Conti e Barreca saranno i terzini. Benassi e Pellegrini gli alfieri di mediana ai lati di Gagliardini, in versione regista e muro davanti alla difesa. Il talento di Bernardeschi e Berardi al servizio del lavoro di Petagna da centravanti.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Conti, Rugani, Caldara, Barreca; Benassi, Gagliardini, Pellegrini; Berardi, Petagna, Bernardeschi. Ct. Di Biagio.

Danimarca (4-2-3-1): Hojbjerg; Holst, Banggaard, Maxso, Blaabjerg; Norgaard, Hjulsager; Andersen, Ingvartsen, Christensen; Børsting. All. Fredriksen