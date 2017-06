Serie A - Spal: ecco le prime date del ritiro estivo

La Spal ha ufficializzato il ritiro estivo. Decisa a salvarsi senza immolarsi come agnello sacrificale in uno dei campionati più difficili del continente europeo, il collettivo di Semplici ha delineato la preparazione pre-Serie A, che porterà gli Estensi ad allenarsi a Tarvisio, comune del Friuli Venezia-Giulia vicinissimo alla Slovenia. Dopo i primi giorni d'allenamento, i biancazzurri affronteranno poi il Tamai di Vinicio Bisoli, che proprio nella scorsa stagione ha raggiunto la salvezza nel campionato interregionale superando, ai playouts, il Cordenons.

La sfida, che si giocherà il 15 luglio, sarà un banco di prova importantissimo per gli Estensi e per Semplici, che potrà così capire le effettive potenzialità della rosa prima di chiedere alla società eventuali acquisti futuri. Sul fronte mercato, oltre ai già citati Matri e Iemmello, piace molto Di Gennaro in mediana, che potrebbe abbandonare Cagliari nonostante l'ottima opinione che ha Rastelli del ragazzo ex Milan e Palermo. In caso di rifiuto da parte dei rossoblu, si potrebbe chiedere Locatelli al Milan, ragazzo talentuoso che potrebbe farsi le ossa a Ferrara dopo una buona stagione con i rossoneri. Movimenti soprattutto in difesa, comunque, con Salamon e Vangioni in cima alla lista dei ferraresi.