Serie B - Pescara e Parma molto attive sul mercato

Il mercato di Serie B sta per entrare definitivamente nel vivo. Molto attivo il Pescara che, dopo gli acquisti di Mancuso e Proietti, guarda anche alle operazioni con grandi club. Coulibaly è a un passo dall'Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre ai biancazzurri dovrebbero andare Carraro e Palazzi come contropartite. La conferma è arrivata dal patron Sebastiani che punta a chiudere nei prossimi giorni anche la trattativa con l'Atalanta per portare Capone e Latte Lath in riva all'Adriatico.

Scatenato il Parma che ufficializza tre colpi per il prossimo campionato. Dopo l’operazione Lescano, ecco Barillà, svincolato dal Trapani, Frediani, dalla Roma, e Galuppini, dal Ciliverghe. Per l’attacco piace Caputo, ma occhi puntati anche su Pinamonti, attaccante scuola Inter seguito anche in Serie A.

Rebus portiere per Avellino e Salernitana. I lupi potrebbero confermare Lezzerini, mentre i campani, dopo aver perso Gomis che è tornato al Toro, hanno intensificato i contatti con Manfredini, per il centrocampo piace Signori. Movimento anche in casa Bari, dove oggi verrà presentato Fabio Grosso, con tre nomi caldi in entrata: Gucher, Vajushi e Morleo, all'ex allenatore della primavera della Juventus piace anche il giovane Romagna.

Spinge il Perugia che in settimana presenterà il nuovo allenatore Giunti, chiamato a sostituire Bucchi che, con tutta probabilità, allenerá il Sassuolo. Il club umbro ha riscattato il difensore classe 93' Di Chiara, corteggiato da alcune squadre di Serie A.

Giornata di rinnovi anche in casa Novara, con il club piemontese che ha blindato il centrocampista Orlandi mentre l'Ascoli ha riscattato Favilli, grande protagonista del Mondiale Under 20. Si muove anche il Cesena che starebbe definendo i dettagli con il Chievo Verona per l'operazione che porterebbe Lamin Jallow in Romagna. L'attaccante classe '95 sarebbe ormai ad un passo dalla società bianconera che avrebbe superato la concorrenza di mezza Serie B. Potrebbe essere Aramu, invece, il primo colpo di mercato del nuovo Frosinone di Moreno Longo: secondo TMW, infatti, i contatti tra le parti si sono intensificati e non è escluso che la fumata bianca possa arrivare in settimana. Il mercato della nuova Serie B sembra essere entrato davvero nella sua fase più interessante.