Crotone - Ai dettagli burocratici per Budimir, continua ad allungarsi la lista di possibili arrivi

Djimsiti, uno degli obiettivi del Crotone. Fonte: http://www.irpinianews.it

Vuole cercare di chiudere un buon numero di colpi sin da subito il Crotone. Il bilancio è in positivo e la dirigenza ha un po' di liquidità in più da spendere per rinforzare la squadra (stavolta cercando di comprare qualche elemento a titolo definitivo), ma anche per potenziare le infrastrutture, soprattutto quelle giovanili. Intanto i pitagorici tra qualche giorno potranno riabbracciare Ante Budimir, per cui l'accordo è chiuso e bisogna solo attendere la fine dell'iter burocratico per poterlo di nuovo considerare un giocatore rossoblù. Affianco a lui la società vuole mettere un giocatore veloce e di supporto. Il nome di Matteo Ricci è ormai quello su cui si sta puntando di più. Stando a TuttoMercatoWeb.com, tra poche ore si svolgerà un summit con la Roma, proprietaria del cartellino, per provare a chiudere il colpo e a ripetere le fortune del fratello Federico. Non solo, ci sarà un incontro anche con la dirigenza della Lazio per provare ad acquisirne qualche esubero, come per esempio Basta, già da un po' sul taccuino dei calabresi, Mauricio (serve un rinforzo in mezzo ora che non c'è più Ferrari) e Morrison (talento da anni ormai inespresso).

Per quanto riguarda i giovani, si segue con interesse la situazione di Ndoj, centrocampista del Brescia che sta riscuotendo molto interesse tra le big della A. Potrebbe arrivare in prestito, creando una sinergia con qualche top club. Salgono inoltre le quotazioni di Djimsiti, difensore dell'Atalanta in prestito all'Avellino. Su di lui anche il Chievo, ma i pitagorici sembrano volerlo con più convizione. Piace poi Hadzic, bosniaco classe '99 dell'RK Sarajevo, autore di 44 reti nelle selezioni giovanili e inserito dal Guardian tra i 100 migliori talenti del calcio europea. Non basta però solo Budimir per rinforzare il reparto offensivo. Il Crotone cerca un'altra punta. Si sta sondando la disponibilità di Cerri, che ha passato gli ultimi mesi al Pescara. Si sarebbe invece offerto Floro Flores, che però ha passato il girone di ritorno in Serie B al Bari senza lasciare troppo il segno.

Si attende poi il secondo colloquio con l'Inter per discutere di alcuni elementi, però intanto su Pinamonti c'è da registrare anche l'interesse del Parma, piazza dove avrebbe sicuramente più spazio. Si guarda anche tra gli svincolati per rinforzare il centrocampo. Piace Bandinelli, classe '95 ex Fiorentina e senza contratto dopo il fallimento del Latina. Su di lui però anche Benevento e Bologna. Sempre per il reparto offensivo, si pensa anche a Davide Luppi, classe '90 dell'Hellas Verona che piace tantissimo in Serie B.