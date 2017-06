Europei Under 21, le formazioni ufficiali di Repubblica Ceca - Italia: Di Biagio ne cambia quattro

Europei Under 21, le formazioni ufficiali di Repubblica Ceca - Italia

Poco meno di un'ora al secondo appuntamento con gli Azzurrini all'Europeo Under 21 in corso di svolgimento in Polonia. Al Tychy City Stadium l'Italia reduce dalla vittoria per 2-0 sulla Danimarca affronta la Repubblica Ceca di Schick, spalle al muro dopo la sconfitta con stesso punteggio rimediata per mano della Germania. Gara di fondamentale importanza per gli equilibri del nostro raggruppamento e non solo, perché anche la lotta per il secondo posto - la migliore delle seconde accede come quarta semifinalista alla fase ad eliminazione diretta - potrebbe essere condizionata dal risultato odierno.

Nel frattempo, Luigi Di Biagio e Vitezslav Lavicka hanno ufficializzato i rispettivi undici che daranno il via alle danze. Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali della gara.

Repubblica Ceca U21 (4-5-1): Zima; Zima; Havel, Luftner, Simic, Holzer; Hasek, Travnik, Hubinek, Soucek, Jankto; Schick. CT: Vitezslav Lavicka

Sono quattro i cambi effettuati da Gigi Di Biagio per la sua Under 21: Ferrari e Calabria in difesa prendono il posto di Caldara e Barreca, mentre Cataldi, in cabina di regia, rileva Gagliardini e Grassi da fiato a Benassi sul centro destra. Confermati invece sia Berardi che Bernardeschi a ridosso di Petagna.

Italia U21 (4-3-3): Donnarumma; Conti, Ferrari, Rugani, Calabria; Grassi, Cataldi, Pellegrini; Bernardeschi, Petagna, Berardi. CT: Luigi Di Biagio.