Esclusiva, a tu per tu con Enrico Giangreco: "Spalletti-Inter binomio vincente. Atalanta modello europeo"

Una piacevole intervista con Enrico Flavio Giangreco, noto giornalista italiano molto vicino a Inter e Atalanta. Persona di grande spessore e competenza calcistica, con una spiccata capacità di fare innamorare i lettori dei suoi meravigliosi libri. E' stato un confronto piacevole e ricco di argomenti interessanti, tra i quali anche quello riguardante il nuovo percorso tecnico instaurato da Giampiero Ventura per la rinascita dell'Italia. Di seguito ecco le sue parole:

Le chiedo prontamente cosa pensa di questa nuova Inter, con l’ennesimo cambio di allenatore che dovrebbe raffigurare come l’apice della rinascita.

"Io penso che la scelta di Spalletti sia stata quella giusta, nel senso che l'Inter ha dimostrato nella sua storia di aver bisogno del condottiero, dell'allenatore di carattere e di personalità. Spalletti ha dimostrato a Roma di averne tanta. Aveva una città contro, era tutta schierata dalla parte di Totti, è intervenuto anche il Santo Padre a favore di Totti, ma lui non ha assolutamente fatto una piega ed è andato avanti. Ha avuto ragione perchè i risultati hanno dato ragione a Spalletti perchè la Roma è arrivata seconda davanti a un Napoli che giocava un calcio straordinario. Quindi, alla fine, il tecnico toscano ha dimostrato di avere personalità. In questa situazione, chiaramente, l'arrivo di Spalletti non è casuale perchè coincide con l'arrivo dell'uomo forte nell'area tecnica che l'Inter non aveva che, appunto, si riconosce nella figura di Sabatini che era la persona della quale l'Inter aveva bisogno, una figura assolutamente di coordinatore dell'attività di mercato e tutto ciò che ha a che fare con la l'area tecnica, e che ha trovato in questo dirigente di grande esperienza. Io penso che l'accoppiata sia quella giusta per riuscire a puntare al risultato di arrivare tra le prime quattro, cioè direttamente in Champions League l'anno prossimo. Necessità assolutamente fondamentale per l'Inter perchè da quello passa la possibilità di fare un certo tipo di introiti anche sul versante dell'area business e quindi di concentrarsi sempre di più su quella fascia alta di top club europei dove l'Inter merita di stare."

Benitez e Leonardo, Gasperini, Ranieri, Stramaccioni, Mazzarri, Mancini, De Boer e Pioli. Diciamo che la famosa ricostruzione post triplete non è mai arrivata. Come spiega questo continuo cambio di allenatore? Dove sta l'errore?

"E' giusto fare anche una distinzione. Dopo la presidenza Moratti c'è stato il subentrare di Eric Thohir che con tutte le sue caratteristiche e limiti è stato in grado di mettere il club nelle mani di un gruppo dal fatturato stratosferico come quello di Suning. E' chiaro che le gestioni bisogna separarle. La gestione Thohir, dal punto di vista sportivo, non ha prodotto grandi risultati perchè era una gestione basata su una società che era tutta di matrice finanziaria, simile a quella che caratterizza in questo momento il Milan, dove quando fai delle operazioni di carattere finanziario devi augurarti che i risultati sportivi vengano al più presto per riuscire poi a invertire il trend anche dal punto di vista economico. E' chiaro che Thohir le ha provate tutte e i risultati non son venuti. Magari l'anno di Mancini, quello in cui è stato in testa alla classifica fino a quasi metà campionato, con un pò di fortuna si poteva fare anche qualcosa in più del quarto posto perchè la squadra ha avuto un calo in gennaio e febbraio che ancora adesso non si riesce a comprendere. Suning ha preso in mano la situazione dallo scorso ottobre. Ha scelto, insieme ad Ausilio e Gardini, Pioli. Questa scelta, tutto sommato, è stata sbagliata nel senso che Pioli ha tirato via dalle situazioni complicate la squadra, portandola anche a pensare di poter arrivare a giocarsi il terzo posto con il Napoli. Poi, dopo la partita di Torino del 2-2 contro il Toro, la squadra ha avuto un crollo emotivo e con una sorta di deresponsabilizzazione da parte di qualche calciatore. In questo stanno rispondendo e hanno risposto già a Spalletti che ha iniziato i suoi colloqui perchè è chiaro che quello che è accaduto l'anno scorso non accadda più. Suning, adesso, ha verificato i risultati prodotti da Pioli e ha ritenuto che non fosse l'allenatore adatto per riuscire a dare una svolta. L'allenatore si è intravisto in questa figura di Spalletti, che ha le caratteristiche degli altri due allenatori associati anche all'Inter che sono Conte e Simeone. E' chiaro che Suning bisogna valutarla dall'ottobre dell'anno scorso perchè in quel momento ha preso il controllo della situazione. Vedremo cosa accadrà con questa gestione. Io ho la sensazione che sia nelle condizioni di poter arrivare al risultato di piazzarsi tra le prime quattro. Non ci dimentichiamo che noi non stiamo facendo operazioni di mercato fino al 30 giugno perchè, giustamente, c'è il famoso pareggio di bilancio da rispettare. "

Lei è un grande scrittore di libri. Che titolo darebbe alla sua squadra? Insomma, scegliamo un genere, una trama, faccia lei..

"L'Inter è pazza, sarei ripetitivo a dirlo. Però è una squadra così, lo è sempre stata e fa parte della sua storia. Le squadre si accettano così. Non è che ci siano sette possibilità in un campionato di vincere. Vince solo una squadra il campionato, vince solo una squadra la Champions. E' chiaro che se tu vai in Inghilterra e parli con i tifosi dell'Arsenal, da tanti anni non hanno avuto la possibilità di vincere la Premier League, ma non è che avessero abbandonato la propria squadra. Bisogna capire che si vince e si perde, l'importante è lottare, dare il massimo e lasciare la cosiddetta maglia sudata. Quello è il problema, sudarsi la maglia fino in fondo, quello che i tifosi dell'Inter non hanno verificato e che vogliono verificare. La speranza è che Spalletti possa essere la persona che consenta ciò perchè già dalle prime parole della conferenza stampa che si è tenuta a Milano ha dimostrato ampiamente che l'intenzione è quella, cioè lui evince qualcuno che ha delle responsabilità, che svolge quel ruolo e si assuma tutte le sue responsabilità. Le persone che lavorano con lui, il suo staff e l'area tecnica stanno lì a verificare l'impegno di quelli che ne fanno parte in termini di squadra. E' chiaro che non è che gli altri si deresponsabilizzano. I giocatori devono dare il massimo, i tifosi dell'Inter sono quelli che hanno fatto più presenze negli stadi italiani. L'Inter ha la più alta percentuale di presenze allo stadio, e vogliono delle persone serie che in campo diano tutto e che facciano fino in fondo i professionisti."

Spostiamoci di qualche chilometro per assaporare l’atmosfera di Bergamo. Cosa pensa della straordinaria stagione dell’Atalanta? Riuscirà a confermarsi nonostante tutte queste cessioni illustri?

"L'Atalanta la seguo e la conosco bene perchè mi sono trasferito qui da poco. Ho dei rapporti con delle persone che hanno a che fare con la società. L'Atalanta è un modello molto particolare, molto virtuoso perchè ha da sempre una grande storia legata proprio allo sviluppo dell'academy. Tutto si deve al lavoro del grande Mino Favini. Quel lavoro è stato continuato dalle persone che sono venute dopo di lui, e l'Atalanta è capace ogni anno di riuscire a proporre dei giovani del suo settore giovanile e inserirli in Serie A. E' chiaro che giocare nell'Atalanta sia una storia, giocare in un grande club è un altra. Quest'anno si è trovata una nidiata di talenti di livello notevole. E' chiaro che il lavoro fatto negli anni ha prodotto risultati, ma sembra sembra che ce ne saranno altri di questi giocatori che si metteranno in evidenza nella prossima stagione. Mi riferisco a Bastoni, Melegoni, Capone che è fortissimo e lo danno come un talento notevole. L'Atalanta è nelle condizioni di riuscire a fare un bel campionato, e di riproporsi non per la Champions League perchè la vedo difficile, ma per l'Europa League è lì e sarà assolutamente presente, farà la sua battaglia. E' un modello virtuoso dal punto di vista economico, ha una famiglia che ha sicuramente i cosiddetti "spiriti animali dell'imprenditore" e non a caso le dico che la prima persona che è andata a trovare la famiglia Zang è stata la famiglia Percassi. Padre e figli sono andati a vedere le mosse Suning e cosa rappresentasse la sua cittadella, sono tornati con delle parole straordinarie dicendo che questo è un gruppo internazionale di livello notevole e faremo insieme affari non soltanto nel calcio. Si tratta di una famiglia Percassi che sa gestire le attività di impresa e sa gestire il calcio. Se i tifosi bergamaschi avranno la capacità di non essere impazienti e di comprendere che il lavoro di Gasperini potrà portare anche risultati di valorizzazione di ulteriori talenti, credo che l'Atalanta si ripeterà e magari farà anche una bella Europa League.

Io penso che l’Atalanta funga da motorino alla Nazionale italiana da tanto tempo, probabilmente è alla pari della Juventus sotto questo punto di vista. Quali saranno i prossimi “canterani” ad essere esposti nell’illustre vetrina di Percassi e Gasperini?

" Bastoni e Melegoni sicuramente sono due talenti di livello, hanno già fatto fatto presenze nella prima squadra l'anno scorso e si sono già palesati. Poi le faccio il nome di Latte Latth che ha fatto presenze in Coppa Italia, ma c'è questo Capone che è dotato di grosso talento che può giocare anche da trequartista che è un altro ragazzo sul quale tutti giurano. Poi è chiaro che potranno venir fuori altri giocatori perchè la cantera dell'Atalanta è sempre attiva e puntuale per via di un lavoro costante per far crescere questi ragazzi. Quest'anno penso che anche altre squadre cercheranno di fare la stessa cosa. Non mi stupirei se qualche ragazzo della Roma potesse avere ogni tanto spazio, e per quanto riguarda l'Inter devo dire che Pinamonti sarà promosso a vice Icardi come d'altronde logico fare per un ragazzo che ha dimostrato di avere un talento, personalità e una sorta di capacità di essere persona quadrata con un carattere ben definito. Ma anche lo stesso Emmers, centrale svizzero che ha vinto il campionato Primavera comandando la difesa dell'Inter. Questi due ragazzi potrebbero essere lanciati già quest'anno, chiaramente nelle situazioni parziali. Credo che Spalletti, se sarà possibile, non si tirerà indietro perchè credo che comprenda questo modello positivo del settore giovanile dell'Inter, comunque vincente. Questo è un campionato molto interessante e se ci sarà la possibilità di lanciare giovani, gli allenatori italiani non si tireranno indietro."

Io penso che la mentalità di questa società sia molto europea, nel senso che rispecchia molto le filosofie calcistiche di Ahtletic Bilbao e Ajax. I baschi offrono una maglia a tutti i ragazzini del quartiere con lo scopo di farli diventare piccole stelle, stessa cosa con i lancieri che da sempre esportano i loro prodotti oltre i confini nazionali. L’Atalanta può essere paragonata a queste due squadre?

"Athletic e Ajax sono due modelli di calcio fatti con i talenti che si hanno a casa propria, e l'Atalanta può sicuramente essere avvicinata a questo modello. Ma te ne lancio un altro, l'Anderlecht che gioca con i '94, '96, '97 e '98 nel massimo campionato belga. Il prossimo anno giocheranno la fase a gironi della Champions che ha anche prodotto un talento straordinario che è Tielemans. Ma mi diceva David, il vice allenatore dell'Anderlecht, che lo stesso Dendoncker e Bruno, questo ragazzo che di genitori italiani veramente dotato di mezzi tecnici interessanti, grande personalità e grande educazione, una persona veramente a modo. David diceva che è molto importante essere persone fatte dal punto di vista umano. Lei ha ragione dicendo che Ajax e Athletic sono dei modelli dell'Atalanta o, possiamo dire, che si avvicina a questo tipo di scelte con la sua filosofia e con quello che ha sviluppato in questi anni. Credo che per Percassi essere avvicinato a club del genere non possa che non essere motivo di orgoglio. "

Un parere sulla nuova avventura di Giampiero Ventura con la Nazionale. Pensa che sia l’uomo giusto per costruire qualcosa di importante?

"Nei confronti di Giampiero Ventura ho un profondo affetto perchè, siccome la mia seconda squadra dopo l'Inter è il Lecce, l'ha portata dalla Serie C alla Serie A in due anni lanciando una serie di calciatori come Francesco Palmieri. Ha fatto giocare un calcio brillante. Si è sempre saputo che Ventura fosse una persona intelligente e assolutamente a tutto tondo come personalità, uomo che ha vissuto la sua esistenza in maniera gradevole e che se l'è goduta fino in fondo. Ha avuto la possibilità di poter usufruire di chance che magari avrebbe anche meritato prima. Gli sono arrivate queste chance e sono contento. Sono del parere che sia lui l'uomo per ricostruire la situazione della nazionale italiana per fare in modo che questi talenti che noi abbiamo siano nelle condizioni di esprimersi al meglio. Io ci tengo a dirlo, noi abbiamo potenzialmente un centrocampo con due giocatori come Verratti e Gagliardini, con giocatori sulle fasce come Berardi e Bernardeschi, con la difesa che è anche fortissima con questi ragazzi come Caldara e Rugani. Noi siamo nelle condizioni di poter presentare una squadra molto competitiva. Un tecnico come Ventura credo che sia la persona giusta, perchè sa lavorare con i giovani e che per carattere è uno portato a togliere tensione alle situazioni, cosa che invece altri hanno questo limite di caricare le persone come delle prime elettriche. Di ciò non hanno bisogno. Una persona come Ventura, nei confronti di questi ragazzi che spesso hanno bisogno di essere messi nelle condizioni di canalizzare al meglio le loro energie, credo che sia quella giusta per riuscire ad ottenere il meglio."

Abbiamo a disposizione una generazione ricca di talento, probabilmente la più forte degli ultimi anni. Le faccio notare questa cosa: nella finale dell’Europeo U21 2013 contro la Spagna c’erano molti profili militanti in Serie B, addirittura anche riserve e con valutazioni molto basse. Adesso, all’improvviso, l’exploit con i vari Donnarumma, Caldara e Bernardeschi, ci hanno etichettato come una della nazionali più forti in circolazione. Pensa che sia cambiato qualcosa? Le ricordo, inoltre, che la nostra rosa ha una valutazione complessiva di 213,20 milioni di euro.

"E' cambiato tutto, nel senso che anche dal punto di vista economico abbiamo la possibilità di poter affermare che una squadra come l'Under 21 ha una valutazione globale che ha un senso importante a livello internazionale. Questo perchè probabilmente è cambiata la volontà di valorizzare questi ragazzi. Questi giovani hanno trovato spazio nelle squadre nella quale giocano e hanno potuto mettersi in evidenza, e quindi anche il loro valore si è alzato. Ciò ha determinato l'incremento del loro valore."

Chi sarà il vero antagonista della Juventus per la prossima stagione? Napoli e Roma sono ben organizzate e saranno sicuramente lì a lottare. Poi ci sono le incognite Milan e Inter, con uno sguardo vigile alla Lazio. Come vede la lotta Scudetto? E’ ancora molto il gap con i bianconeri?

"Le sorprese sono sempre possibili, può sempre accadere che uno si palesi in modo tale da fare risultati superiori alle aspettative. Però credo che ci sarà la Juventus, una anti Juventus che sarà il Napoli. Credo che quest'anno sarà il loro anno come squadra in grado di opporsi alla Juve, e poi per gli altri tre posti Roma, Inter e Milan saranno le squadre che se la giocheranno fino alla fine. E' chiaro che possono cambiare gli equilibri e si possono verificare delle sorprese, però io parto da questo tipo di considerazione."