Crotone: si pesca in casa della Lazio, Nicola fissa i prossimi obiettivi

Continua la preparazione del Crotone in vista della prossima stagione, che si prospetta difficile come quella conclusa con il clamoroso successo contro la Lazio, un 3-1 valevole la salvezza ai danni del malcapitato Empoli, sconfitto dal Palermo e dunque retrocesso mestamente in Lega B. Puntando ad atleti tecnicamente validi, i calabresi stanno sondando il terreno per rinforzarsi, non stravolgimento troppo la rosa ma aumentando comunque un tasso tecnico confermatosi a volte insufficiente per affrontare al meglio il più importante campionato calcistico italiano.

Tra le società contattate, la Lazio, con cui i pitagorici hanno avviato un discorso per prelevare, in prestito, tre atleti: Luca Crecco, Cristiano Lombardi e Ricardo Kishna. Esterno talentuoso ed autore di buone prestazioni nell'ultima Serie A, Lombardi consentirebbe a Nicola di avere una valida alternativa a Trotta, puntando magari ad un cambio di modulo anche in corso d'opera. A rinforzo del centrocampo, invece, Luca Crecco, che con la Lazio ha disputato tre gare, segnando anche una rete. A Crotone, il giovane prospetto laziale potrebbe crescere senza pressioni, mettendosi definitivamente in luce. Una vera e propria scommessa, infine, quella di Ricardo Kishna, che con i biancocelesti non è mai riuscito a brillare. Girato in prestito al Lille, l'olandese ha trovato la sua dimensione ed è pronto ad imporsi anche in Serie A.

"Possiamo percorrere la strada della passata stagione - ha detto Davide Nicola in esclusiva alla Gazzetta dello Sport - oppure tentare di migliorarci. La salvezza fa parte del passato, non ne voglio più parlare. o per carattere punto a nuove sfide e so benissimo da allenatore cosa voglio". Un obiettivo lineare e condiviso dalla società, pronta a scrivere un'altra pagina miracolosa della sua storia e di quella del nostro calcio, sempre pronto ad accogliere piccole realtà seriamente decise ad imporsi, brillando come gioielli tra collettivi più performanti.