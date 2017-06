Serie B: attivo il Bari, il Palermo cerca di trattenere i campioni

Il Bari è attivissimo, pronto a rivoluzionare una rosa che non ha, nella scorsa stagione, rispettato le attese. Il club barese, che ha recentemente ingaggiato Fabio Grosso per la panchina, sta monopolizzando queste settimane di mercato, imponendosi per l'attivismo societario. Tra i ceduti, abbandona il San Nicola, Capradossi, giovane difensore riscattato dalla Roma per trecentomila euro. Una plusvalenza importante, che consentirà ai galletti di lavorare su alcuni investimenti, come il ritorno di Macek e quello di Floro Flores. Ceduto definitivamente al Foggia, poi, Enrico Guarna, che resterà in rossonero per puntare alla salvezza.

Per puntellare la rosa, Sogliano ha bussato in casa Frosinone, chiedendo Benjamin Mokulu e Kragl. L'ex Avellino, uno dei più positivi nell'ultima stagione, rinforzerebbe il pacchetto offensivo, portando in dote esplosività e fiuto del goal. L'attaccante, però, è voluto da molti club, anche esteri, e la trattativa non sarà facile, come confermato dallo stesso agente del giocatore, Killian Van Den Sandre: "Benjamin non ha solo offerte dal campionato di serie B. Il ragazzo piace anche in Olanda, Belgio e Turchia ma al momento non abbiamo deciso niente". Ufficiale, intanto, l'acquisto di Victor De Lucia dal Catanzaro, giovane portiere classe '96.

Particolarmente attivo anche l'Ascoli, che proprio nelle ultime ore sta piazzando due colpi importantissimi: Christian D'Urso del Carpi e Daniele Buzzegoli del Benevento. Atleti molto dotati sotto il profilo tecnico, i due centrocampisti andrebbero a rinforzare il centrocampo dei Picchi, costretti a separarsi dal talentino Orsolini. Poco male, comunque, per i bianconeri, decisi a migliorare la rosa puntando a qualcosa di più della semplice salvezza. In casa Palermo, infine, si studiano le situazioni di Rispoli e Goldaniga. Proprio nella giornata di ieri, infatti, il nuovo ds Lupo ha incontrato gli agenti dei calciatori, confermando la voglia di trattenerli salvo offerte irrinunciabili. Fuori dal mercato, invece, Chochev ed Alesaami.