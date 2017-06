Sassuolo: gli ultimi frenetici movimenti di mercato

Google Plus

Source photo: labaroviola.com

Prima di risolvere le questioni inerenti a Pellegrini e Berardi, probabili partenti dopo l'Europeo Under 21, è tempo di rinnovi per il Sassuolo, con Carnevali pronto a prolungare i contratti di Paolo Cannavaro e Francesco Magnanelli, considerate pedine importantissime da parte dei neroverdi. I due rinnovi si allineano con quelli di Biondini e Pegolo, pronti a continuare sotto la guida di Cristian Bucchi, da poco neo-tecnico del Sasol. Rifiutata, inoltre, un'importante offerta del Galatasaray per Acerbi, con i turchi pronti a spingersi fino ai 10 milioni, otto più due di bonus.

Riscattato, invece, Federico Ricci dalla Roma, con una cifra intorno ai 4.5 milioni di euro. L'esterno ex Crotone, secondo quanto riportato da Sportitalia, si giocherà le proprie chance in Emilia Romagna, imponendosi definitivamente come uno dei talenti più importanti della nostra Serie A. Da trattenere, invece, Duncan, fortemente voluto dal Torino di Sinisa Mihajlovic. Addirittura i granata sarebbero disposti ad inserire Benassi nella trattativa, tentando di abbassare l'importante valutazione di dieci milioni fatta dai neroverdi.

Intervistato da Sky Sport, inoltre, il tecnico Bucchi ha fatto il sunto del mercato: "Di Chiara? Lo vorrei prendere, credo sia un giocatore giusto per questo club, merita la A e ha margini di miglioramento importanti. Ovviamente dovranno capire i club se potranno esserci le possibilità. Io al Napoli in futuro? E' una di quelle squadre che mi piacerebbe allenare, sono molto legato a Napoli. Sarebbe una destinazione graditissima".