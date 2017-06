Europei Under 21 - Italia spalle al muro, con la Germania per riscatto ed impresa

Europei Under 21 - Italia spalle al muro, con la Germania per il riscatto

A caccia di riscatto, di un moto d'orgoglio, di una reazione, oltre che di un'impresa che, alla vigilia della terza ed ultima giornata della fase a gironi dell'Europeo Under 21 in corso di svolgimento in Polonia, sembra oggettivamente difficile. L'Italia Under 21 di Luigi Di Biagio affronta questa sera la Germania prima della classe e non ancora qualificata alle semifinali. Non sono bastate infatti due vittorie ai panzer tedeschi per assicurarsi il pass per la fase ad eliminazione diretta e, questa sera, oltre a certificare il passaggio del turno, i ragazzi di Kuntz potrebbero inoltre estromettere dalla competizione una delle rivali per il titolo finale - quantomeno così doveva essere alla vigilia.

Per quel che si è fin qui visto nelle prime due apparizioni, la versione dell'Italia è apparsa scialba e senza mordente - così come quella svedese di due anni or sono - priva di idee di gioco e di alternative alle soluzioni individuali che ci hanno permesso di battere - a fatica - la Danimarca prima di soccombere contro la Repubblica Ceca. Ribaltare le gerarchie del raggruppamento appare un Everest insormontabile, soprattutto se si guarda alla solidità ed alla qualità della truppa tedesca che fin qui ha messo a segno cinque gol non subendone nemmeno uno. Il tutto, inoltre, dopo la figuraccia rimediata contro i cechi: oltre alla qualificazione i ragazzi di Di Biagio si giocano anche reputazione e parte della faccia. Questione di motivazioni, di orgoglio, di mordente, quello che contro danesi e cechi non è stato messo in campo, al di là dell'undici di partenza e delle giustificazioni - poche - del caso.

L'esultanza di Berardi dopo il gol alla Rep.Ceca - Foto UEFA.com

Le possibilità di qualificazione dell'Italia

Due le possibilità di qualificazione per gli Azzurrini di Di Biagio. Come spiegato da UEFA.com ieri, l'Italia dovrà necessariamente battere la Germania e sperare in primi in una sconfitta della Repubblica Ceca contro la Danimarca già eliminata; qualora questo non dovesse accadere, l'obiettivo sarebbe quello di mettere a bersaglio almeno tre gol e vincere quantomeno con due reti di scarto, relegando i tedeschi al testa a testa contro i cechi.

Le ultime dai campi

Di Biagio, come ha affermato ieri in conferenza stampa, deve valutare le condizioni fisiche di Caldara, assente per problemi fisici contro la Rep.Ceca. In caso di recupero l'atalantino sarà titolare assieme a Rugani, in alternativa pronto Ferrari, positivo contro i cechi. Torna Barreca a sinistra, così come Gagliardini e Benassi. Dubbio Chiesa in avanti, con Berardi e Bernardeschi che potrebbero conservare il posto da titolare, ovviamente ai lati di Petagna.

Kuntz non fa sconti a nessuno e confermerà l'undici visto nelle prime due giornate. Pollersbeck tra i pali, Toljan e Gerhardt i due terzini ai lati di Stark e Kempf; Dahoud ed Arnold la cerniera di centrocampo, mentre Weiser, Meyer e Gnabry saranno i tre rifinitori alle spalle di Selke centravanti.

Le probabili formazioni

Italia Under 21 (4-3-3): Donnarumma; Conti, Rugani, Caldara/Ferrari, Barreca; Pellegrini, Gagliardini, Benassi; Berardi, Petagna, Bernadeschi. CT: Luigi Di Biagio.

Germania Under 21 (4-2-3-1): Pollersbeck; Toljan, Stark, Kempf, Gerhardt; Dahoud, Arnold; Weiser, Meyer, Gnabry; Selke. CT: Stefan Kuntz.