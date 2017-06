Crotone: un acquisto per reparto per rinforzare la rosa

Source photo: primocanale.it

Con la consapevolezza di chi deve fare qualcosa in più rispetto alle altre per assicurarsi la seconda salvezza consecutiva, continua il calciomercato del Crotone Calcio, intenzionato a puntellare la rosa rinforzando tutti i reparti. Tra le trattative più calde, quasi fatta per Emerson Santos, terzino destro attualmente in forza al Botafogo. L'esterno di Itaboraì non ha avuto moltissimo spazio con il suo attuale club, ed è pronto a dire la sua nella massima competizione calcistica italiana. Sempre in difesa, piace anche Djimsiti, che arriverebbe dall'Atalanta per migliorare.

Nella zona offensiva del campo, oltre a Kishna, il club pitagorico sta seguendo anche Ante Budimir, il figliol prodigo che tornerebbe in Calabria per riprendere il discorso lasciato in sospeso due anni fa, quando il croato abbandonò i rossoblu per abbracciare la Sampdoria, con cui non ha trovato moltissimo minutaggio. Budimir ritroverebbe un clima caloroso ed un pubblico pronto a riabbracciarlo. In settimana, inoltre, l'Osasuna dovrebbe acconsentire al trasferimento di Merida, centrocampista ex Arsenal messosi in luce soprattutto sulla fascia. Come vice Cordaz, infine, scelto il classe '99 Viscovo.