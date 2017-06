Serie B - Il punto della situazione sul mercato

In attesa dei grandi botti il mercato di Serie B comincia ad entrare, pian piano, nel vivo con le squadre che si stanno riorganizzando dopo una stagione lunga e i vari cambi di allenatore. Potrebbe essere un weekend importante per il Bari visto che il club pugliese potrebbe chiudere nelle prossime ore Romagna, Rogerio e Macek della primavera della Juventus con esplicita richiesta di Fabio Grosso.

Molto attivo anche il neo promosso Parma che blocca l'attaccante della Pro Vercelli La Mantia e sonda il terreno per Cisse del Benevento visto che il giocatore potrebbe trovare poco spazio nella massima serie. Anche il Foggia non sta a guardare: il club rossonero ha riscattato il centrocampista Deli e prosegue i contatti con Perticone e Milinkovic, le trattative son ben avviate e si potrebbe chiudere anche la settimana prossima.

Termina una settimana importante per l'Avellino con Sidigas main sponsor e l'acquisto di De Cesare. Il patron Taccone ha anche fatto il punto sul mercato spiegando che Lezzerini potrebbe arrivare a titolo definitivo mentre è fatta per Falasco e Asencio. I lupi, però, dovranno acquistare un altro portiere e i nomi in ballo sono due: Ujikani e Zima che ha disputato l'Europeo Under 21 con la Repubblica Ceca.

Per quanto riguarda le altre trattative, braccio di ferro tra Perugia e Frosinone per Brignoli mentre il Cittadella prende Pezzi dal Benevento e riscatta Kuame. La Salernitana invece insiste per Bifulco dopo la cessione di Coda, mentre l'Ascoli potrebbe salutare la nuova settimana con un tris di acquisti con Polvani e Santini del Pontedera e Varela del Pisa.