Pescara - Settimana decisiva per Ganz, problemi per Coulibaly all'Inter

Sta per iniziare una settimana decisiva, sul fronte mercato, per il Pescara. Infatti, nelle prossime ore, Caprari sarà ceduto a titolo definitivo alla Sampdoria nell'operazione che porterà Skriniar all'Inter. Ció, quindi, consentirà al Pescara di ottenere la metà del valore del cartellino del classe 93' che oscilla tra i cinque e i sei milioni di euro. Il giocatore, che ha vestito la maglia biancazzurra per sei anni, firmerà il contratto al rientro dalle vacanze come confermato dal suo agente Davide Lippi che, per ironia della sorte, è anche quello di Ganz, il quale è praticamente a un passo dal vestire la maglia del Pescara.

Con i soldi di Caprari, dunque, il club di Sebastiani potrà acquistare l'ex giocatore del Verona che ha già dato l'ok per il trasferimento e, come riporta PS 24, Pescara e Juventus si incontreranno domani o dopodomani per trovare un accordo che prevede l'acquisto a titolo definitivo del giovane attaccante da parte del Pescara, per una cifra superiore al milione e mezzo da pagare in tre rate.

Intanto, potrebbero esserci dei problemi per il passaggio di Coulibaly all'Inter: i due club hanno trovato l'accordo sulla base di 2 milioni più altri 2 legati ai bonus, ma il giocatore non è convinto di andare a Milano per giocare con la Primavera. Seguiranno aggiornamenti, ma la sensazione è che le due compagini riusciranno a convincere il giovane centrocampista.