Serie B: l'Empoli si attiva, Avellino e Cesena si rinforzano

Source photo: serieb24.com

L'Empoli sta accelerando decisamente sul mercato. La società toscana, pronta ad una celere promozione in A, ha imbastito nelle ultime ore importanti trattative per rinforzare la rosa. Il primo, importante rinforzo, è quello di Luca Bittante, terzino ex Cagliari e Salernitana pronto a dire la sua anche in maglia azzurra. Intervistato da PianetaEmpoli in merito al suo ritorno, l'esterno ha già vestito la maglia dell'Empoli nell'anno 2015/16, importanti le sue parole: "Torno con tante motivazioni, quest'anno col 3-5-2 di Vivarini posso fare molto. Non ho parlato ancora con il mister, ho ascoltato le sue parole nella conferenza stampa di presentazione e mi hanno fatto molto piacere. Torno ad Empoli con tanta voglia di fare".

Difensore che viene, difensore che potrebbe andare. Potrebbe lasciare la Toscana, infatti, Andrea Costa, puntato dal Crotone dopo la buona passata stagione. I rossoblu, decisi a puntellare la rosa per evitare una dolorosa retrocessione, tentennano però a causa dell'ingaggio, davvero alto per le casse calabresi. Sempre tra le "nobili decadute", fitti giorni di mercato in casa Cesena, con i bianconeri in trattativa per assicurarsi tre gioielli dal Chievo Verona: cedendo Rodriguez, Garritano e Rigione proprio ai clivensi, i romagnoli preleveranno Kupisz e Jallow, reduce da un buon finale di stagione con la maglia del Trapani. Incertezza, invece, su Pucino.

Tra i collettivi al centro di profondi cambiamenti, continua la rivoluzione dell'Avellino, pronto ad abbracciare quattro atleti. Secondo quanto riportato dal Mattino, infatti, gli irpini avrebbero definito l'acquisto a titolo definitivo del giovane portiere Lezzerini, in uscita dalla Fiorentina. Un prospetto di qualità che potrebbe davvero fare bene. Interesse anche per Marchizza, messosi in evidenza con la Roma Primavera. Dal Pisa, poi, dovrebbe arrivare Francesco Di Tacchio, che con i toscani ha disputato una stagione onorevole, mettendosi in evidenza come mediano attento e diligente tatticamente. Più, interessante, l'idea-Falasco, terzino sinistro naturale che ha disputato undici presenze nella scorsa B con la maglia del Cesena.