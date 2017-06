Crotone - Fatto Budimir, si stringe per Trotta, bocciata la voce Cassano

Trotta con la maglia del Crotone. Fonte: https://www.torcidagranata.net

Tante voci intorno al mercato del Crotone, ma le ufficialità stanno ancora a zero. Una prima certezza però pare essere definitivamente arrivata, Ante Budimir dovrebbe infatti aver firmato l'accordo che lo riporterà in terra calabra, dopo l'infelice esperienza alla Sampdoria. Fatta per la punta di peso, Ursino e Vrenna sono al lavoro per regalare a Nicola dei giocatori che supportino la prima punta nel suo 4-4-2. Si è cercato per tanto tempo Matteo Ricci, ma pare essere un accordo più difficile del previsto. Ecco quindi che si sta cercando di convincere il Sassuolo a lasciare Trotta un altro anno a Crotone, visto che la sua prima esperienza da titolare in A è stata buona, ma con numerosi margini di miglioramento. Sempre per il capitolo riguardante il ritorno dai prestiti, si sta cercando di parlamentare anche con il Genoa per la permanenza di Aleandro Rosi, terzino destro che tra i pitagorici pare avere trovato la propria dimensione, giocando 31 partite e segnando un gol.

Non solo voci di giocatori semi-sconosciuti o già passati per Crotone, ultimamente girano anche rumors su giocatori importanti, come l'interesse dei pitagorici per Cassano, prontamente smentito dal DS Ursino: "Non stiamo seguendo Cassano, un giocatore di assoluto talento ma che non ci interessa. Per il mercato in acquisizione abbiamo altri obiettivi”. Indiscrezioni anche su un possibile inserimento per la corsa a Cerci, ma sembra anche lui essere un obiettivo fuori dalla portata dai calabresi. Tornando su profili più facilmente concretizzabili, a centrocampo resta caldissimo il nome di Merida del retrocesso Osasuna, come confermato a Sportitalia da Ursino. Per la difesa, oltre che al ritorno di Rosi, si lavora per numerosi innesti, dato che il reparto perderà Ferrari (che andrà a Sassuolo), Claiton e Mesbah (per entrambi non ci sarà il rinnovo e piacciono in B, in particolare l'addio del capitano suscita un po' di scalpore). Sembra ormai fatta anche per Petkovic, promettente terzino destro della Stella Rossa che si sta svincolando e avrebbe un accordo di massima con i rossoblù. Era a un passo anche l'esterno Emerson Santos del Botafogo, ma pare che nella trattativa si sia inserito il Palmeiras, più ricco e più attraente per il calciatore.

Per quanto riguarda l'asse con la Lazio, si sta lavorando per portare a Crotone Kishna e Lombardi. Per il primo quello meno convinto sembra essere il giocatore stesso, mentre sul secondo è la società biancoceleste a fare qualche resistenza. Soprattutto l'ex Ajax potrebbe essere un innesto importante, anche se nel suo periodo in prestito in Francia al Lille non ha impressionato. Il nome nuovo infine è quello di Andrea Costa, retrocesso con l'Empoli e difensore polivalente, dato che può fare sia il centrale che il terzino sinistro. Per lui però c'è da superare molta concorrenza, tra cui quella di Cagliari ed Udinese.

