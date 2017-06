Calabria e Petagna dal 1' minuto. Ceballos novità di Celades: le ufficiali di Italia-Spagna

Photo by "Calcio e Finanza"

Italia e Spagna sono pronte a darsi battaglia per un posto in finale. Partiamo sfavoriti, ma Gigi Di Biagio non ha assolutamente voglia di interrompere il percorso e propone un classico 4-3-3 con diverse novità. Out gli squalificati Conti e Berardi, sostituiti rispettivamente da Calabria e Petagna. Caldara confermato nonostante qualche fastidio muscolare. La Spagna risponde con il classico tridente e la novità Ceballos dal 1' minuto. Ecco le formazioni ufficiali:

Italia (4-3-3): Donnarumma, Calabria, Rugani, Caldara, Barreca, Benassi, Gagliardini, Pellegrini, Bernardeschi, Petagna, Chiesa

Spagna (4-3-3): Arrizabalaga, Bellerin, Mere, Vellejo, Jonny, Saul, Llorente, Asensio, Deulofeu, Sandro, Ceballos