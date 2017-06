Benevento molto attivo sul mercato, dopo Coda il sogno è Pavoletti

Source photo: mondoudinese.it

Corre veloce il Benevento,che ha fretta di costruire una rosa valida per puntare decisamente alla salvezza nella loro prima, storica, stagione in Serie A. Assicuratesi le prestazioni di Massimo Coda, deciso a fare bene dopo la felice parentesi sportiva con la maglia della Salernitana, gli Stregoni sarebbero seriamente intenzionati a prelevare Leonardo Pavoletti dal Napoli, con cui l'ex Genoa non ha trovato molto spazio. Interrogato da Radio Kiss Kiss Napoli, il ds dei campani Di Somma non ha infatti nascosto l'interesse per il bomber: "Ho parlato con Giuntoli, gli ho fatto una richiesta indecente: gli ho chiesto Pavoletti, ma per noi è inavvicinabile, guadagna tantissimo. Il Napoli ha richieste alte, giustamente, ma per noi del Benevento sarebbe il massimo".

Con i partenopei, sfumata la pista Leandrinho, poco amato nel Sannio, si starebbe profilando un'idea che porterebbe Sepe al Vigorito, con il portiere scuola-Napoli pronto a fare bene nella massima competizione calcistica italiana. Sempre "parlando" con le big, il Benevento avrebbe chiesto alla Juventus Rogerio e Cassata, due profili di cui si dice benissimo. Terzino sinistro naturale, il giovanissimo brasiliano potrebbe crescere senza pressioni, confermando quanto di buono fatto nel campionato Primavera, con i bianconeri. Più "noto", invece, l'esterno Cassata, che dopo una buona stagione in B ha voglia di imporsi anche in Serie A.

Nelle prossime ore, inoltre, i campani dovrebbero chiudere il doppio colpo Belec-Letizia dal Carpi, puntellando due zone del proprio scacchiere tattico particolarmente prive di interpreti. Soprattutto in porta, dove Belec non dovrà far rimpiangere affatto il partente Cragno. Sondato inoltre Andelkovic, che non rinnoverà con il Palermo. Su di lui anche il Carpi, anche se il fascino della massima competizione calcistica italiana dovrebbe favorire la trattativa campana. In queste ore, infine, previsto un incontro con il Milan per Felicioli, laterale destro classe '97, un altro possibile colpo di prospettiva e di qualità.