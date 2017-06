Serie B: continua l'attivismo dell'Avellino, quasi fatta per Bardi al Frosinone

Il Bari sta cercando il sostituto di Maniero. Dato per certo l'addio del bomber biancorosso, i galletti continuano a sondare vari profili, atleti esperti e subito pronti per aiutare i pugliesi a raggiungere l'ambita promozione, obiettivo mai troppo dichiarato ma sempre fisso nella mente dei baresi. Il primo nome sulla lista, che sarebbe un gradito ritorno, è quello di Antonio Floro Flores, ben felice di lasciare il Chievo Verona per riabbracciare la società biancorossa. Più dietro, Andrej Galabinov, che nell'ultima stagione ha impressionato confermandosi un attaccante cinico e micidiale sotto porta. Il Novara, comunque, difficilmente lo cederà visto il progetto che sta prendendo forma, a meno di offerte davvero irrinunciabili. In ultimo, piace Cacia, pronto al salto dopo la felice parentesi all'Ascoli.

Quasi fatta, inoltre, l'approdo di Firenze e Bruno alla Pro Vercelli. L'ambizioso club piemontese, ha infatti messo gli occhi su due giovani promesse del Crotone, di cui si dice tanto bene. Reduce da una buona stagione in Serie D, Firenze arricchirebbe il reparto offensivo, mentre Bruno andrà a rimpolpare quello difensivo. Dalla Roma, poi, l'Avellino preleva Falasco, classe '93 con alle spalle importanti esperienze indossando le maglie di Brescia e Cesena su tutte. Terzino sinistro naturale, Falasco potrà essere contro-riscattato dalla Roma in caso di ottime prestazioni, giocandosi le proprie chance in una piazza importante.

Tra le big, si sta muovendo il Perugia, che avrebbe messo gli occhi su Daniele Verde dell'Avellino, profilo offensivo perfetto per un ipotetico 4-3-3, modulo che ha di fatto elevato i grifoni a big del nostro calcio. Di proprietà della Roma, Verde potrebbe ritornare in prestito per migliorare ancora. Piace anche Bastien, ex Avellino attualmente in forza al Chievo Verona. Con gli irpini il belga ha fatto davvero molto bene, al Perugia potrebbe definitivamente esplodere. Sembrano ore decisive, infine, per Bardi al Frosinone, che passerà definitivamente in Ciociaria.