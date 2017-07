Europeo U21, ecco la TOP 11: a rappresentare l'Italia c'è solo Bernardeschi

Photo by "Eurosport"

L'Europeo U21 ha regalato ai tedeschi la possibilità di portare a casa il secondo titolo della loro storia. Dopo questa bellissima finale, la UEFA ha diramato la TOP 11 della manifestazione selezionando i migliori calciatori. Gli addetti ai lavori hanno optato per un classico 4-4-2, e all'interno di esso spicca il nome di Federico Bernardeschi e di un altro "italiano" che da qualche giorno è diventato un nuovo difensore dell'Inter. Si tratta di Milan Skriniar, ex Sampdoria. Per il resto c'è un mix impressionante di Spagna e Germania. Ecco tutti i nomi:

POLLERSBECK, TOLJAN, STARK, SKRINIAR, GERHARDT, SAUL, CEBALLOS, ARNOLD, MEYER, BERNARDESCHI, ASENSIO

Considerazioni? Tutto sommato le scelte sono state giuste, ma nel mondo nel calcio non mancano mai le critiche. Qui non critichiamo nessuno degli undici titolari, ma gente come Caldara e Pellegrini poteva essere inserita tranquillamente. Sarà per la prossima volta, per il momento c'è Bernardeschi a mandare un chiaro segnale della nostra rinascita dal punto di vista giovanile.