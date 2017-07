Crotone - Sfuma Petkovic, per l'attacco è ballottaggio a tre

Ezequiel Ponce. Fonte: http://www.laroma24.it

Non va tutto nel verso giusto nel mercato del Crotone. La trattativa con il Frosinone per Kragl è andata a buon fine e l'ex gialloblù rinforzerà dunque il centrocampo di Nicola e ritroverà il suo ex compagno Tonev. Già svolte le visite mediche, manca solo l'ufficialità. Continua a mancare l'ultimo passaggio per Budimir, con la forbice tra domanda e offerta che continua ad essere ridotta al minimo, ma ancora non chiusa. Quello che non è andato a buon fine invece è l'affare Petkovic. La società aveva provato a chiudere l'affare con un blitz direttamente a Belgrado, ma alla fine il giocatore è stato convinto dal corteggiamento del ben più blasonato Spartak Mosca, club russo allenato da Massimo Carrera e che sta faccendo shopping in Italia e tra gli obiettivi delle squadre del Belpaese, Petkovic ne è un esempio. Il Crotone si ritrova così a dover cercare un altro terzino destro e non sarà semplice, dato che il serbo era giovane e in scadenza.

Kragl con la maglia dell'SV Ried. Fonte: http://www.iltempo.it

I pitagorici hanno molti possibili intrecci con le big che si potrebbero innescare, uno di questi è con la Roma, con alcuni giovani giallorossi che potrebbero approdare in Calabria. Ursino è intervenuto a Pagineromaniste.it per parlare dei possibili affari con la squadra della capitale: "Ponce? Stiamo vedendo, con la Roma non ci sono problemi. Stiamo parlando con il giocatore e vediamo quali saranno gli sviluppi. Arriverebbe in prestito. Prestito secco? Di questo non abbiamo ancora parlato. L’essenziale è che il giocatore accetti la destinazione. Stiamo valutando anche il nome di Matteo Ricci. Gerson? Assolutamente no, non ci interessa". Confermato dunque l'interesse per Ricci, anticipato già diverse settimane fa, mentre Ponce, attaccante reduce dalla retrocessione con il Granada, è un nome nuovo e che potrebbe fare al caso degli squali. Gerson invece era una boutade, dato che il giocatore è un profilo importante e difficilmente accetterebbe una piazza come Crotone.

Matteo Ricci. Fonte: http://images0.minutemediacdn.com



In questi giorni infine si è mosso poco altro. Si cerca di lavorare sempre al ritorno di Trotta, che ancora non ha fatto quel salto tale da permettergli di trovare spazio al Sassuolo. Per la difesa è sfida al Benevento (a cui piace anche Trotta) per Djimsiti dell'Atalanta. Sembra invece allontanarsi Merida dell'Osasuna. Bruno e Firenze andranno alla Pro Vercelli in prestito.