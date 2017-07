Serie B: la Salernitana punta due colpi, attivissimo il Palermo

Attendendo ancora i classici botti estivi, continua senza sosta il mercato della Lega B. Tra le big, batte un colpo l'Empoli, che si assicura a titolo definitivo il giovane difensore Michele Curto, in scadenza con il Milan. Sempre più vicino, invece, Camillo Ciano al Frosinone, un acquisto di qualità che potrebbe regalare ai ciociari un giocatore forte e di spessore, una vera e propria soluzione offensiva adatta per sognare la promozione, obiettivo dichiarato dei laziali. Al Cesena, invece, arriva il centrocampista Vita, di proprietà del Sassuolo ma reduce da un'esperienza con la maglia del Vicenza. Un esterno tecnico e spesso pungente che dovrebbe sostituire il partente Ciano.

Ancora frenetica, invece,la situazione in casa Palermo, con i siciliani pronti all'offensiva per Lucioni del Benevento. Dato l'ostracismo di Baroni e della società sannita, non mancano le alternative al DS Lupo, che avrebbe chiesto Claiton al Crotone, giocatore esperto che potrebbe seriamente cambiare aria, sposando un progetto lungimirante e carico di aspettative. Richiesto anche Llamas al Milan, le parti potrebbero presto trovare un accordo. Per l'attacco piace invece Guido Marilungo, vera e propria certezza per la Serie B con qualche esperienza anche nella massima lega calcistica italiana. Dopo la parentesi poco fortunata con l'Empoli, il ragazzo di proprietà dell'Atalanta ha voglia di riscatto e i rosanero potrebbero essere la piazza giusta per ripartire.

Tra le campane, si attiva anche la Salernitana, che a breve potrebbe piazzare il doppio colpo Signori-Sofiane: il primo è già noto agli addetti ai lavori, un centrocampista esperto e pronto ad una nuova esperienza dopo quella con il Vicenza, il secondo è invece una giovane promessa del calcio europeo. Nato calcisticamente nell'accademia del Lione, l'attaccante Khadi Sofiane ha impressionato con la maglia del Lanusei, in Serie D, confermandosi come uno degli esterni offensivi più interessanti. Il club di Lotito, dunque, vuole opzionarlo subito, evitando fastidiose concorrenti. Manca poco, poi, anche per Pigliacelli all'Avellino: le parti potrebbero chiudere anche oggi.